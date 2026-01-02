به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار با توصیه به تقوای الهی، ایجاد التهاب و تشویق به آشوب در کشور را ناشی از خشم و استیصال دشمنان از پیشرفت‌ها و ترقی روزافزون جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: دشمن با برهم زدن نظم ناعادلانه و سلطه‌گرانه جهانی، تلاش دارد مانع حرکت ایران در مسیر تحقق نظم عادلانه شود.

وی با اشاره به پیام عمیق و راهبردی مقام معظم رهبری به جوانان اروپا، این پیام را راز عصبانیت نظام سلطه عنوان کرد و افزود: این پیام، ایران را به‌عنوان یک کنشگر فعال و اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی بازتعریف کرده و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، علی‌رغم فشارها، محرومیت‌ها و مشکلات معیشتی، با قدرت در مسیر پیشرفت و تحقق نظم عادلانه جهانی گام برمی‌دارد.

خطیب جمعه بیله‌سوار یکی از جلوه‌های میدانی این گفتمان را اقدام «محیرالعقول و قدرتمند» صنعت فضایی کشور در پرتاب سه ماهواره فوق‌پیشرفته «پایا»، «ظفر» و «کوثر» دانست و تصریح کرد: این دستاورد، جایگاه ایران را از مرحله آزمایش و بقا به مرحله تداوم و ارتقا رسانده و موجب واکنش جهانی و بازتعریف نقش ایران در معادلات بین‌المللی شده است.

وی با بیان اینکه این پیشرفت‌ها در سخت‌ترین شرایط تحریمی به دست آمده است، افزود: قرار گرفتن ایران در جمع شش کشور ثابت جهان در صنعت فضایی آن هم در حوزه طراحی و ساخت ماهواره، تولید ماهواره‌بر، ایجاد زیرساخت‌های پرتاب و سامانه‌های دریافت و کنترل داده از عوامل اصلی خشم نظام سلطه و تلاش برای انتقام‌گیری از ایران از طریق آشوب‌های داخلی و جنگ رسانه‌ای است.

امام جمعه بیله سوار با تأکید بر هوشیاری مردم، به تبیین تفاوت «اعتراض» و «اغتشاش» پرداخت و گفت: مردم آگاه شهرستان مرزی بیله‌سوار مغان، با درک عمیق از نقشه‌های دشمن، هرگز مشکلات درون‌سازمانی خود را به بستری برای اجرای نقشه‌های برون‌سازمانی دشمن تبدیل نخواهند کرد و با تمام توان، این مقطع حساس را نیز پشت سر خواهند گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به ۱۳ دی‌ماه، سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را اسطوره مقاومت و خار چشم دشمنان دانست و گفت: تعبیر «مکتب» درباره شهید سلیمانی از سوی رهبر معظم انقلاب، نشان‌دهنده رفعت و عظمت شخصیت ایشان است. امروز بیش از هر زمان دیگری، جوانان نیازمند واکاوی و الگوگیری از ابعاد سیاسی، تربیتی، نظامی و معنوی مکتب حاج قاسم هستند؛ چراکه به تعبیر ایشان، یاد و نام شهید سلیمانی از خود او نیز خطرناک‌تر است.

خطیب جمعه بیله‌سوار، ضمن تبریک میلاد باسعادت مولی‌الموحدین حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، بر تکریم پدران به‌ویژه پدران معظم شهدا تأکید کرد و با توجه به تقارن این ایام با اعتکاف، از جوانان و عموم مردم برای حضور پرشور در این آئین معنوی دعوت به عمل آورد.

حجت‌الاسلام عزیزی همچنین با تبریک ۱۴ دی، روز جهانی کشاورزی، از تلاش‌ها و زحمات کشاورزان و فعالان عرصه کشاورزی قدردانی کرد و نقش این قشر زحمتکش را در تأمین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی کشور بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات ساکنان پروژه مسکن ملی پشت فرمانداری، از مسئولان ذی‌ربط خواست نسبت به رفع هرچه سریع‌تر مشکل آسانسور این مجموعه مسکونی اقدام کرده و دغدغه‌های بحق مردم را در اولویت رسیدگی قرار دهند.