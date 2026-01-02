امام جمعه سقز: اعتراضات باید منطقی و از اغتشاشات جدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابنالخیاط در خطبههای نماز جمعه این هفته سقز، ضمن شکرگزاری از خداوند متعال بهدلیل نزولات آسمانی، به پیامدهای بارشهای اخیر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برف و باران از برکات الهی هستند، اما در کنار آن، در برخی روستاها شاهد بروز مشکلاتی از جمله شکستن تیرهای برق و قطعی برق بودیم که زندگی مردم را با دشواری مواجه کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع این مشکلات افزود: بر اساس اعلام مدیریت شبکه برق استان، مشکلات برق شهرستان تا پایان امروز برطرف خواهد شد، اما لازم است دولت برای نوسازی تجهیزات فرسوده اقدام جدی انجام دهد تا در آینده شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم.
امام جمعه سقز در بخش دیگری از خطبهها با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و عقلانیت در بیان مطالبات اجتماعی تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و کسی منکر این حق نیست، اما اعتراض باید منطقی، مدنی و بهدور از خشونت باشد و نباید با اغتشاش و تخریب اموال عمومی و مقدسات دینی آمیخته شود.
ماموستا ابنالخیاط با اشاره به گزارشهایی درباره اقدامات هنجارشکنانه برخی اغتشاشگران گفت: آتشزدن مساجد و کتابهای دینی نهتنها راه اعتراض نیست، بلکه اقدامی در تضاد کامل با فرهنگ، دین و مطالبات واقعی مردم به شمار میرود.
وی همچنین از تلاش و همراهی دستگاهها و نهادهای مختلف در مدیریت شرایط ناشی از بارش برف قدردانی کرد و افزود: شهرداری، فرمانداری، اداره راه، هلال احمر، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و سایر نهادها در این روزهای سخت پای کار بودند و حتی ماشینآلاتی از استانهای دیگر برای کمکرسانی اعزام شد تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.
امام جمعه سقز در پایان بر ضرورت همدلی، حفظ وحدت و همکاری مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات تأکید کرد و گفت: با همبستگی و پرهیز از رفتارهای احساسی و تخریبی میتوان مطالبات را بهدرستی پیگیری کرد و از آسیب به جامعه جلوگیری کرد.
نظر شما