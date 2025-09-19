  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

آغاز سال تحصیلی جدید باید با تأکید بر اخلاق و وحدت در جامعه همراه باشد

سقز- امام جمعه سقز گفت: آغاز سالتحصیلی جدید باید با تاکید بر اخلاق و وحدت در جامعه همراه باشد و دانش‌آموزان به علم‌آموزی، معنویت و وحدت دعوت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن الخیاط، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مسجد جامع سقز با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان، اظهار کرد: در کنار تعلیم و آموزش، معلمان باید به تربیت اخلاقی دانش‌آموزان نیز توجه کنند چرا که همان‌طور که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند، علم باید با اخلاق همراه باشد.

وی ادامه داد: هدف از تعلیم و تربیت تنها آموزش علم نیست، بلکه باید دانش‌آموزان را به انسان‌های اخلاق‌مدار و مسئول تبدیل کرد تا در آینده مفید برای جامعه و ملت خود باشند.

ماموستا محمود ابن الخیاط در ادامه به اهمیت وحدت میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) همواره بر همدلی و اتحاد مسلمانان تأکید داشتند و ما باید از این آموزه‌ها بهره‌برداری کنیم تا در برابر مشکلات و چالش‌ها با همبستگی بیشتری عمل کنیم.

فضای مجازی بسترساز ارتباط و همدلی باشد

وی افزود: امروزه فضای مجازی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است و بسیاری از افراد به جای استفاده صحیح از این فضا، به ایجاد تفرقه و اختلاف می‌پردازند بنابراین باید دقت کنیم که هدف از فضای مجازی ایجاد بسترهای مثبت برای ارتباط و همدلی باشد نه بر عکس.

امام جمعه سقز همچنین به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کرد که بر اصل وحدت و دوری از تفرقه تأکید دارد و گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: ای مردم، همه شما از یک نفس واحد آفریده شده‌اید، بنابراین باید درک کنیم که اختلافات و تفرقه‌ها نه تنها بر وحدت اسلامی بلکه بر پیشرفت جامعه آسیب وارد می‌آورد.

در بخش دیگری از خطبه، ماموستا ابن الخیاط بر لزوم توجه به اخلاق و دوری از تهمت و تجسس در جامعه تأکید کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) از مسلمانان خواسته‌اند که از افترا و تجسس در زندگی دیگران پرهیز کنند و این مسائل تنها باعث ایجاد تنش و دشمنی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار داشت: دولت و مسئولین باید با همدلی و همکاری، راه‌حل‌های مناسبی برای رفع مشکلات معیشتی مردم ارائه دهند تا زندگی بهتری برای تمامی اقشار جامعه فراهم شود.

