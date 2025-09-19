آغاز سال تحصیلی جدید باید با تأکید بر اخلاق و وحدت در جامعه همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن الخیاط، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مسجد جامع سقز با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان، اظهار کرد: در کنار تعلیم و آموزش، معلمان باید به تربیت اخلاقی دانش‌آموزان نیز توجه کنند چرا که همان‌طور که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند، علم باید با اخلاق همراه باشد.

وی ادامه داد: هدف از تعلیم و تربیت تنها آموزش علم نیست، بلکه باید دانش‌آموزان را به انسان‌های اخلاق‌مدار و مسئول تبدیل کرد تا در آینده مفید برای جامعه و ملت خود باشند.

ماموستا محمود ابن الخیاط در ادامه به اهمیت وحدت میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) همواره بر همدلی و اتحاد مسلمانان تأکید داشتند و ما باید از این آموزه‌ها بهره‌برداری کنیم تا در برابر مشکلات و چالش‌ها با همبستگی بیشتری عمل کنیم.

فضای مجازی بسترساز ارتباط و همدلی باشد

وی افزود: امروزه فضای مجازی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است و بسیاری از افراد به جای استفاده صحیح از این فضا، به ایجاد تفرقه و اختلاف می‌پردازند بنابراین باید دقت کنیم که هدف از فضای مجازی ایجاد بسترهای مثبت برای ارتباط و همدلی باشد نه بر عکس.

امام جمعه سقز همچنین به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کرد که بر اصل وحدت و دوری از تفرقه تأکید دارد و گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: ای مردم، همه شما از یک نفس واحد آفریده شده‌اید، بنابراین باید درک کنیم که اختلافات و تفرقه‌ها نه تنها بر وحدت اسلامی بلکه بر پیشرفت جامعه آسیب وارد می‌آورد.

در بخش دیگری از خطبه، ماموستا ابن الخیاط بر لزوم توجه به اخلاق و دوری از تهمت و تجسس در جامعه تأکید کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) از مسلمانان خواسته‌اند که از افترا و تجسس در زندگی دیگران پرهیز کنند و این مسائل تنها باعث ایجاد تنش و دشمنی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار داشت: دولت و مسئولین باید با همدلی و همکاری، راه‌حل‌های مناسبی برای رفع مشکلات معیشتی مردم ارائه دهند تا زندگی بهتری برای تمامی اقشار جامعه فراهم شود.