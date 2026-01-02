  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

حال و هوای شیراز در شب میلاد امام علی (ع)

شیراز- شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) در شب میلاد با سعادت حضرت علی (ع) حال هوای عید ولایت دارد.

