اکبر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتشسوزی در پناهگاه میانکاله اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، با هماهنگی انجامشده میان یگان حفاظت محیط زیست و شیلات و همچنین همراهی صیادان محلی، عملیات اطفای حریق آغاز شد و خوشبختانه آتش در همان محدوده اولیه کنترل شد.
وی افزود: در این حادثه حدود دو هزار مترمربع از پوشش گیاهی منطقه از نوع سازیل دچار حریق شد، اما حضور بهموقع نیروها و اقدام سریع آنان مانع از وارد آمدن خسارت گستردهتر به زیستگاه شد.
رئیس پناهگاه حیاتوحش میانکاله با تأکید بر حساسیت بالای این منطقه تصریح کرد: میانکاله یکی از زیستگاههای ارزشمند کشور است و هرگونه سهلانگاری میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد؛ از اینرو همکاری و هوشیاری جوامع محلی در پیشگیری از چنین حوادثی اهمیت ویژهای دارد.
فدایی در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر منطقه و آمادگی نیروهای حفاظتی ادامه خواهد داشت و از صیادان و ساکنان محلی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا تخلف، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به عوامل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
