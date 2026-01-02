  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

آتش‌سوزی محدود در غرب صیدگاه میان‌قلعه میانکاله مهار شد

بهشهر - رئیس پناهگاه حیات‌وحش میانکاله از وقوع آتش‌سوزی در بخش غربی صیدگاه میان‌قلعه خبر داد و گفت: این حادثه با واکنش سریع نیروهای حفاظتی و مشارکت صیادان منطقه در کوتاه‌ترین زمان مهار شد.

اکبر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در پناهگاه میانکاله اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، با هماهنگی انجام‌شده میان یگان حفاظت محیط زیست و شیلات و همچنین همراهی صیادان محلی، عملیات اطفای حریق آغاز شد و خوشبختانه آتش در همان محدوده اولیه کنترل شد.

وی افزود: در این حادثه حدود دو هزار مترمربع از پوشش گیاهی منطقه از نوع سازیل دچار حریق شد، اما حضور به‌موقع نیروها و اقدام سریع آنان مانع از وارد آمدن خسارت گسترده‌تر به زیستگاه شد.

رئیس پناهگاه حیات‌وحش میانکاله با تأکید بر حساسیت بالای این منطقه تصریح کرد: میانکاله یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور است و هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از این‌رو همکاری و هوشیاری جوامع محلی در پیشگیری از چنین حوادثی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فدایی در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر منطقه و آمادگی نیروهای حفاظتی ادامه خواهد داشت و از صیادان و ساکنان محلی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا تخلف، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به عوامل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

