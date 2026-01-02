  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

کلت کمری و ۱۲ تیغه قمه از مخلان امنیتی شوشتر کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی شوشتر از دستگیری تعدادی از اخلال‌گران نظم و امنیت عمومی و کشف یک قبضه سلاح کلت کمری از آنان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد کاظمی اظهار کرد: غروب پنج شنبه تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و در نظم و امنیت عمومی شهرستان اخلال ایجاد کردند.

وی افزود: با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، چند نفر از اخلال گران شناسایی و دستگیر شدند که از آن‌ها یک قبضه کلت کمری، ۱۲ تیغه قمه و یک تیغه خشاب کشف شد.

کاظمی با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از عناصر خودفروخته در پی ایجاد التهاب در جامعه هستند لذا شهروندان ضمن هوشیاری، مراقب فرزندان خود باشند تا در دام معاندان قرار نگیرند.

