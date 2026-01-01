به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف احمدیپور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: امروز در خیابان مطهری خرمآباد، تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصتطلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشتهسازی، با حافظان امنیت درگیر شدند.
وی افزود: این افراد که برخی از آنان به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، با هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران انتظامی، شناسایی شدند که در همین راستا یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم (کلت کمری) بود، دستگیر و اوضاع بهطور کامل تحت کنترل قرار گرفت.
سرهنگ احمدیپور با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهرهگیری از عناصر خودفروخته در پی کشتهسازی و ایجاد التهاب در جامعه هستند و از شهروندان فهیم تقاضا داریم ضمن هوشیاری، بهویژه مراقب فرزندان خود باشند تا در دام این جریانها قرار نگیرند.
