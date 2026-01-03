بازاریان استان مرکزی عهد خود را با ولایت تجدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده‌های شهدای اقتدار، نشانه اعتماد و شناخت عمیق ایشان نسبت به جایگاه بازاریان و اصناف است و بزرگ‌ترین سرمایه برای ادامه مسیر خدمت به نظام و مردم به شمار می‌رود.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: بازاریان استان مرکزی با یادآوری نقش تاریخی خود در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بار دیگر بر وفاداری به نظام اسلامی و ولایت فقیه پای‌می‌فشارند. همچنین تأکید شده است که اعتراض به مشکلات اقتصادی، به‌ویژه بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری‌های کسب‌وکار، حق قانونی اصناف بوده و باید در چارچوب نظام و گفتمان منطقی مطرح شود.

اتاق اصناف استان مرکزی در این بیانیه با محکوم کردن هرگونه اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان از مطالبات اقتصادی مردم، اعلام کرده است که بازاریان میان اعتراض سازنده و اغتشاش دشمن‌ساخته تمایز قائل هستند و بر همکاری با دولت و ارائه پیشنهادات کارشناسی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید دارند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: اصناف استان مرکزی خود را در قبال آرامش بازار، حمایت از تولید داخلی و مقابله با گران‌فروشی و احتکار مسئول می‌دانند و بر رعایت اخلاق صنفی و تعهد اسلامی در کسب‌وکار تأکید می‌کنند.

این بیانیه در پایان با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای رهبر معظم انقلاب و موفقیت دولت در مسیر خدمت‌گذاری به مردم، بار دیگر عهد بازاریان استان مرکزی با ولایت و نظام اسلامی را تجدید کرده است.