مسمومیت ۲۴ نفر با گاز مونوکسید کربن در استان اردبیل طی ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روزبه مقدم اظهار کرد: در پی دریافت تماسهای مردمی، تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محلهای حادثه اعزام شده و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد.
وی با اشاره به دلایل بروز این حوادث افزود: نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکشهای غیراستاندارد و تهویه نامناسب از مهمترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بوده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل در پایان با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی ایمنی بخاریها و دودکشها توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و خوابآلودگی، در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
اردبیل- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل از مسمومیت ۲۴ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف این استان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.
