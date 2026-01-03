  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۹

مسمومیت ۲۴ نفر با گاز مونوکسید کربن در استان اردبیل طی ۴۸ ساعت گذشته

اردبیل- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل از مسمومیت ۲۴ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف این استان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روزبه مقدم اظهار کرد: در پی دریافت تماس‌های مردمی، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل‌های حادثه اعزام شده و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد.

وی با اشاره به دلایل بروز این حوادث افزود: نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد و تهویه نامناسب از مهم‌ترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بوده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل در پایان با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی ایمنی بخاری‌ها و دودکش‌ها توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی، در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

