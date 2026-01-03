تجلیل از ۲۲۵ نخبه علمی و دانشگاهی در عتبه علوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب برنامههای هفته «ولید الکعبة» و در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، آستان مقدس علوی مراسمی را برای تجلیل از ۲۲۵ تن از نخبگان علمی و دانشگاهی برگزار کرد که موفق به کسب عنوان استادی دانشگاه و ثبت اختراع شدهاند.
این مراسم با هدف تکریم علم، دانش و نقشآفرینی نخبگان در پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه برگزار شد و حاضران بر پیوند عمیق میان علم، ایمان و محبت به اهلبیت (ع) تأکید کردند.
برگزارکنندگان این آئین، بزرگداشت نخبگان علمی را گامی مهم در مسیر تقویت هویت علمی و دینی جامعه دانستند و تأکید کردند که سیره امام علی (ع) همواره الهامبخش علم، آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی بوده است.
این مراسم در چارچوب برنامههای متنوع هفته «ولید الکعبة» برگزار شد؛ هفتهای که با شعار «علی، عشق جاودانه» جلوهای از پیوند ایمان، دانش و انسانسازی را به نمایش میگذارد.
