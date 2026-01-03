خبرگزاری مهر - مجله مهر: دیروز بود که دونالد ترامپ، با انتشار توئیتی تکراری و تهاجمی، بار دیگر زبان به تهدید نظامی علیه میهن ما گشود و ادعای مداخله در کشورمان را مطرح کرد. توهمات همیشگی او باعث شد تا آتش خشم هموطنانمان را برافروخته کند. در کمتر از چند ساعت، موجی طوفانی از واکنش‌های هوشمندانه و میهن‌پرستانۀ کاربران، فضای مجازی را درهم شکست. قلب تپنده این طوفان، هشتگ «ترامپ غلط کرد» بود که همچون پرچمی برافراشته، به سرعت ترند شبکه ایکس شد. این هشتگ از سوی تمام شهرهای ایران، همچون ندائی یکپارچه، شعاری متحد و پاسخی درخور یک ملت بااقتدار به ادعایی پوچ بود.

کاربران با سلاح قلم، به میدان آمدند و با خلق حجم انبوهی از محتوای آگاهانه، ادعای پوشالی تهدید را نه تنها به چالش کشیدند، که در طوفانی از سربلندی، آن را به سخره گرفتند. در کنار این موج عظیم مردمی، تحلیل‌های کارشناسی و یادآوری تاریخ چندین هزارساله مقاومت ایران در برابر زورگویان، عمق و پشتوانۀ این واکنش را دوچندان کرد. ایران در طول تاریخ در برابر بزرگ‌ترین امپراتوری‌ها ایستاده است، امروز با اقتداری چندبرابر، در برابر هر ادعای خیالی و لفاظی‌های توخالی، همچون کوه استوار خواهد ماند؛ یکی از کاربران ایکس (توئیتر سابق) در این باره، وطن دوستی خود را چنین ابراز کرد: ما همه باهمیم در ایران و برای ایران جان هم میدیم.

و کاربر دیگری نوشت: ایران ملک شخصی هیچ دولتی نیست. دخالت در امور داخلی ما یعنی نقض روشن حاکمیت ملی. هیچکس حق ندارد برای ایران نسخه بپیچد، ایران بر اراده مردمش می‌ایستد.

یکی دیگر از هموطنان در این باره اینگونه نوشت: سنگ شدیم تا بشکنیم؛ شکستیم تا آزاد شویم، این میراث ماست در برابر هر متجاوزی.

برخی از کاربران نیز با انتشار عکس دلقک ترامپ خشم خود را نشان دادند.

و کاربر دیگری با اشاره به اعمال جنایتکارانه ترامپ نوشت: وقتی جنایت فراموش بشه، ریاکاری شجاع میشه. یادآوری کمترین وظیفه ماست.

برخی از کاربران هم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نوشتند: چرا از طرف تهرانی‌ها میگیم ترامپ غلط کرد؟ چون آخرین باری که ترامپ مردم ایران و نجات داد این بود. (اشاره به بمباران غیرنظامیان در محله تجریش)

کاربر دیگری هم نوشت: ترامپ باید تاریخ رو بازخوانی کنه و بفهمه که ایرانی جماعت هرچقدر هم زیر فشار مشکلات باشه وطنش رو نمی فروشه و نوکر اجنبی نمی شه.

برخی از کاربران هم پاسخ تهدید را با تهدید دادند و نوشتند: مشکلات کشورمان به خودمان ربط دارد و آنقدر پیشینه تاریخی داریم که بتوانیم آنها را حل کنیم، به جنایتکاران کودک کش عالم مثل ترامپ قمارباز اجازه دخالت نمی‌دهیم اگر دست از پا خطا کند ما ملت ایران مثل جنگ ۱۲ روزه به زانو درشان می‌آوریم تا منطقه را ترک کنند.

بسیاری از کاربران هم با یاد و نام شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نوشتند: از طرف ۱۲۶ دختر و زن بیگناهمون که طی جنگ ۱۲ روزه به خاطر حمایت آمریکا از اسرائیل شهید شدن میگیم ترامپ غلط کرد.

کاربر دیگر هم نوشت: ایران ملک شخصی هیچ رئیس جمهوری نیست. دخالت در امور داخلی کشور ما یعنی نقض آشکار حاکمیت ملی. ترامپ تو غلط کردی برای ایران نسخه می‌پیچی.

و فردی با توییت تکرار جمله «از طرف همه ایرانی‌ها ترامپ غلط کرد» خشم خود را نسبت به توییت مداخله جویانه ترامپ ابراز کرد.

یک کاربر هم با اشاره به وحدت و اتحاد مردم ایران اینگونه نوشت: اینجا ایران است ایران ما! مسائل و امور داخلی فقط به خودمان مربوط است. ایران جایی برای امپراتوری بیگانگان ندارد.

این موج گسترده واکنش‌ها در فضای مجازی، آینه‌ای از بلوغ رسانه‌ای و روحیه جمعی ملت ایران است که به وضوح نشان می‌دهد که مردم این سرزمین با تکیه بر پشتوانه تاریخی غنی و اعتماد راسخ به توانمندی‌های امروز خود، هرگونه ادعای مداخله‌جویانه را نه تنها بی‌اثر می‌دانند، بلکه آن را به فرصتی برای نمایش همبستگی، عزم ملی و هوشیاری جمعی تبدیل می‌کنند. به نظر می‌رسد ترامپ و نوکرانش، هنوز درس پرافتخار مقاومت ایران را نیاموخته‌اند؛ ایران و ایرانی، با آگاهی و وحدت، همیشه نویسنده اصلی سرنوشت خود بوده‌اند و در برابر اراده آهنین یک ملت، زورگویی راه به جایی نخواهد برد.