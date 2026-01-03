ولیالله شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با ترسیم چارچوبی فلسفی اخلاقی از تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، اظهار کرد: جریان سلطه در جنگ سخت نیز بازنده بوده و امروز تلاش میکند از مسیر جنگ شناختی و تحریف واژهها، پروژه فشار بر جبهه مقاومت را پیش ببرد؛ اما این مسیر نیز به نتیجه نخواهد رسید.
وی با اشاره به نقش رسانهای و سیاسی رژیم صهیونیستی و متحدانش افزود: تحریف مفاهیم و القای انحراف در مسیر مقاومت، نهتنها در حوزه شناختی ملتها اثرگذار نیست، بلکه به بیاعتمادی نسبت به گفتمان سلطه دامن میزند.
شهابی با انتقاد از بزرگنمایی مواضع دونالد ترامپ اظهار کرد: نباید به تحلیلها و نظریات سیاسی ترامپ اعتنا کرد. حتی خود جریانهای فتنهگر نیز از حمایت وی خرسند نیستند، چراکه ترامپ فردی غیر عاقل در معادلات سیاسی تلقی میشود و اتکای رسانهای به اظهارات وی میتواند موجب تخریب چهره یک جبهه و غیرموجه جلوه دادن آن در افکار عمومی شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای من بهعنوان یک معلم، ورود به تحلیل سیاسی مبتنی بر اظهارات ترامپ دشوار است. اینکه قدرتهای امپراتوری امروز از جریانی حمایت کنند، خود یک هشدار است؛ چراکه چنین حمایتی میتواند فردا هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
تحریمها؛ فشار روانی پیش از فشار اقتصادی
شهابی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی نقش تحریمهای آمریکا در افزایش گرانی و کاهش قدرت خرید مردم پرداخت و گفت: اگر چه بخشی از آن به نارساییهای زنجیره تولید، ضعفهای زیرساختی اقتصادی و کاستیهای مدیریتی بازمیگردد؛ اما فشار سیاسی دشمن و تحریمهای اعمالشده، بهویژه در بعد روانی، اثرگذاری بالایی دارد.
وی افزود: تحریمها با القای ترس و نا اطمینانی، رفتار اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار میدهند. وقتی گفته میشود کالایی تحریم شده، تقاضا بهطور هیجانی افزایش مییابد و همین مسئله به گرانی دامن میزند.
نقد سبک زندگی و مدیریت اقتصادی
این استاد دانشگاه با انتقاد از تغییر سبک زندگی و گرایش به تجملگرایی اظهار کرد: بخشی از فشار اقتصادی امروز، ریشه در اشرافیگری، مصرفگرایی و فاصله گرفتن از الگوی دینی دارد. در کنار آن، ضعفهای مدیریتی و تصمیمگیریهای نادرست نیز به تشدید تورم منجر شده است؛ در حالی که تورم خواست مردم نیست.
شهابی تأکید کرد: اگر اقتصاد کشور بر پایه فرهنگ قرآنی و دینی و با مشارکت واقعی مردم اداره شود، میتوان بسیاری از مشکلات را مدیریت کرد. ما امروز نه اقتصاد مردمسالار، نه اقتصاد اسلامسالار و نه اخلاقسالار داریم.
راهکار قرآنی برای مهار بحران
وی با اشاره به الگوی مصرف، گفت: قرآن صراحتاً میفرماید بخورید و بیاشامید، اما اسراف نکنید. اگر فقط همین اصل در مصرف آب، انرژی و کالا رعایت شود، اقتصادی که امروز پاسخگوی ۹۰ میلیون نفر است، میتواند ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را نیز مدیریت کند.
شهابی خاطرنشان کرد: تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه فقدان اخلاق جمعی و ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی است. تا زمانی که هرکس فقط برای خود کار کند، نه برای جامعه، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
استاد دانشگاه تأکید کرد: تحریمها در حوزه اقتصادی، روانی، فرهنگی و حتی امنیتی بیتأثیر نیستند، اما اثرگذاری نهایی آنها وابسته به نوع مواجهه ما است. بازگشت به فرهنگ دینی، اصلاح الگوی مصرف و تقویت اقتصاد مردممحور، کلید عبور از شرایط فعلی است.
