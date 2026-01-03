مراسم اعتکاف در ۶۰۰ مسجد خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام البیض ماه رجب، مراسم معنوی اعتکاف در شهرهای مختلف استان خوزستان آغاز شد تا مشتاقان این آئین عبادی به مدت سه روز به خلوت معنوی، عبادت، رازگویی با پروردگار بپردازند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: امسال ۶۰۰ مسجد در سراسر استان میزبان معتکفان هستند که این آمار نشان‌دهنده گسترش استقبال عمومی از این سنت معنوی است.

حجت الاسلام احسان فرد آقایی افزود: در مراسم اعتکاف امسال، حضور پررنگ نوجوانان، جوانان، اقشار مختلف جامعه قابل مشاهده است، همچنین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، معرفتی متنوعی متناسب با گروه‌های سنی مختلف پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف تعمیق معنویت، تقویت هویت دینی، افزایش معرفت دینی شرکت‌کنندگان در طول ایام اعتکاف اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، مراسم معنوی اعتکاف تا پانزدهم ماه رجب در مساجد منتخب استان خوزستان ادامه دارد.