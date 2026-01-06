به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی اخوان صباغ با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف در سراسر استان خوزستان از رشد کمّی، کیفی این مراسم معنوی خبر داد و اظهار کرد: امسال مشارکتهای مردمی در برگزاری اعتکاف به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد مساجد میزبان اعتکاف نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است، افزود: تعداد معتکفان نیز حدود ۳۰ درصد نسبت به دورههای گذشته رشد نشان میدهد که بیانگر استقبال گسترده مردم از این برنامه عبادی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر ترکیب سنی شرکتکنندگان تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد معتکفان را نوجوانان، دانشآموزان تشکیل میدادند که با توجه به همزمانی ایام اعتکاف با امتحانات پایانسال، آمار بسیار قابل تأملی محسوب میشود.
اخوان صباغ ادامه داد: آئین اعتکاف امسال در تمامی شهرستانهای استان با شکوه، استقبال بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شد و محتوای برنامهها نیز در حوزههای اخلاقی، عبادی، معرفتی متنوع، مورد توجه شرکتکنندگان قرار گرفت.
وی این موفقیت را حاصل همکاری دستگاههای فرهنگی، آموزشوپرورش، حوزههای علمیه، امامان جماعت مساجد، ستاد اعتکاف استان دانست و گفت: این همافزایی زمینه ارتقای کیفیت، عمق برنامههای اعتکاف را فراهم کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان در پایان با قدردانی از دستاندرکاران، ابراز امیدواری کرد روند رو به رشد اعتکاف در سالهای آینده تداوم یابد و موجب تقویت بسترهای معنوی، اخلاقی جامعه بهویژه در میان نسل نوجوان، جوان شود.
