رجب: بانوان آذربایجان غربی در ۷۰ مسجد آذربایجان غربی معتکف شدند

لیلا رجب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به برگزاری پرشور اعتکاف بانوان در شهرستان‌های آذربایجان غربی اظهار کرد: این برنامه با هدایت ستاد استانی اعتکاف برگزار شد و با استقبال چشمگیر بانوان همراه بود، به‌طوری‌که بانوان در بیش از ۷۰ مسجد استان معتکف شده‌اند.

وی افزود: اعتکاف امسال صحنه‌ای از حضور جمعی و معنوی بانوان استان در مسیر خودسازی و تقرب الهی بود و نشان داد این آئین همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان نسل‌های مختلف دارد.

مسئول برگزاری اعتکاف بانوان آذربایجان غربی با اشاره به تحولات ساختاری اعتکاف امسال گفت: رشد قابل توجه اعتکاف‌های مادر فرزندی با هدف انتقال معنویت میان نسل‌ها، استقبال گسترده دانش‌آموزان از اعتکاف دانش‌آموزی، برگزاری اعتکاف‌های تخصصی برای فرهنگیان و دانشجویان و عمق‌بخشی به مباحث اعتقادی از مهم‌ترین ویژگی‌های امسال بود.

اعتکاف بانوان می‌تواند به کانونی از انرژی معنوی در استان تبدیل شود

رجب نقش طلاب خواهر را در برگزاری این مراسم «اساسی و محوری» دانست و اظهار کرد: طلاب خواهر با پذیرش مسئولیت‌های فرهنگی و تبلیغی، نقش مؤثری در ارتقای محتوای برنامه‌ها و ایجاد نظم اجرایی در مساجد ایفا کردند.

وی با قدردانی از بانوان فعال در حوزه میزبانی، برنامه‌ریزی و مدیریت اعتکاف افزود: بانوان آذربایجان غربی نشان دادند که در کنار عبادت، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و تربیتی خود نیز متعهد هستند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تأکید بر آثار فرهنگی این آئین معنوی تصریح کرد: اعتکاف بانوان می‌تواند به کانونی از انرژی معنوی در استان تبدیل شود و با عنایت الهی و حضور پررنگ دختران، به حماسه‌ای اثرگذار در برابر تهدیدهای دشمن بدل شود.

مساجد آذربایجان غربی میزبان بانوان معتکف

وی در ادامه، فهرست مساجد میزبان اعتکاف بانوان، دانش‌آموزی، دانشجویی و مادردختری را در ۱۲ شهرستان استان اعلام کرد و گفت: بر این اساس، برنامه‌های اعتکاف با محوریت بانوان و دختران در بیش از ۷۰ مسجد و مکان مذهبی استان برگزار می‌شود.

رجب با تشریح مساجد میزبان اعتکاف بانوان در شهرستان‌های مختلف آذربایجان غربی گفت: در شهرستان ارومیه، مساجد امام حسین (ع) خیابان بهداری، ملی ولیعصر، بقیه‌الله آزادگان، حاج عبدالمحمد، جنرال، نورالائمه خاقانی، قائم محله فرهنگیان، امام خمینی شهرک شهریار، المهدی خیابان امین، فاطمه‌الزهرا (س)، حضرت مریم، کوثر، طوبی، موسی‌بن‌جعفر بخش آباد، بازارباش، صاحب‌الزمان شهر قوشچی، مسجد روستای پر و مسجد جامع نوشین‌شهر ویژه بانوان میزبان معتکفان هستند.

وی افزود: همچنین مسجد امیرالمؤمنین (ع) خیابان ارتش ویژه دانش‌آموزان، مسجد امام حسین (ع) ولیعصر ویژه دختران حاج قاسم، مسجد جوادیه ویژه فرهنگیان، مسجد خاتم‌الانبیاء دیگاله، مسجد سیدالشهدا ۶۰ طناب، مسجد الله‌اکبر محله کشتارگاه و مسجد امام صادق (ع) خیابان المهدی ویژه برنامه‌های مادردختری است و مساجد سیدالشهدا، الله‌اکبر و امام صادق (ع) نیز برنامه‌های مادرفرزندی را میزبانی می‌کنند.

مسئول برگزاری اعتکاف بانوان آذربایجان غربی ادامه داد: در شهرستان خوی، مساجد شهید موسوی، حضرت فاطمه‌زهرا (س)، ملااحمد، علی‌اکبر (ع)، سیدحمزه و صاحب‌الزمان قروق ویژه اعتکاف دانش‌آموزی، مسجد قمر بنی‌هاشم ویژه دانشجویان و مساجد امام رضا (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، فاطمیه دیزج، امام خمینی (ره) فیرورق، صاحب‌الزمان وار، شهدای سرابدال، قربیگ ایواوغلی، امامزاده ایواوغلی، سیدالشهدا زرآباد، والی، امام علی (ع)، پنج‌تن آلبا (ع) و باب‌الحوائج کوی عرفان ویژه بانوان در نظر گرفته شده است.

اعتکاف مادر دختری در مساجد آذربایجان غربی

رجب با اشاره به دیگر شهرستان‌ها اظهار کرد: در ماکو، مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و مسجد جامع بازرگان ویژه بانوان، مسجد ولیعصر (عج) ویژه دختران و مسجد باب‌الحوائج برای برنامه مادردختری تعیین شده است.

وی افزود: در میاندوآب، مساجد امام رضا (ع) و جامع بکتاش ویژه مادردختری، مساجد حضرت فاطمه‌زهرا (س) و شهدای باروق ویژه بانوان و دانش‌آموزان و مسجد جامع چهاربرج ویژه بانوان میزبان اعتکاف هستند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: در شهرستان نقده، مساجد حضرت فاطمه‌زهرا (س) و صاحب‌الزمان محمدیار برای بانوان و مسجد حضرت علی‌اکبر (ع) برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در شاهین‌دژ، مساجد حضرت ابوالفضل (ع)، امام صادق (ع)، جامع محمودآباد و جامع کشاورز، در چایپاره مسجد جامع ویژه بانوان و مسجد قمر بنی‌هاشم ویژه دانش‌آموزان، در شوط و چالدران مسجد جامع هر شهرستان ویژه بانوان و دختران و در پیرانشهر مسجد امام حسین (ع) ویژه بانوان میزبان اعتکاف هستند.

رجب گفت: در شهرستان تکاب، مسجد جامع ویژه بانوان و مسجد قمر بنی‌هاشم ویژه دانش‌آموزان و در سلماس نیز مساجد باب‌الحوائج و جامع امام رضا (ع) برای بانوان و مساجد حضرت علی‌اکبر (ع)، حضرت علی‌اصغر (ع) و امام سجاد (ع) برای دانش‌آموزان میزبان آئین اعتکاف خواهند بود

وی خاطر نشان کرد: گستردگی و تنوع برنامه‌ها برگزاری اعتکاف در قالب‌های تخصصی دانش‌آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، مادردختری و مادرفرزندی از ویژگی‌های شاخص این دوره است که نشان‌دهنده توجه به تفاوت‌های گروه‌های سنی و اجتماعی است.