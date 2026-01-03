افزایش جزئی موارد تنفسی در کهگیلویه و بویراحمد

مسلم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها در روز شنبه ۱۳ دی‌ماه، ۱۴ بیمار جدید در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴۶ نفر با علائم تنفسی در مراکز درمانی استان بستری هستند که این تعداد معادل ۲۴ درصد کل بستری‌ها را شامل می‌شود.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بیماران بدحال بیان کرد: ۱۲ نفر از بیماران تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی گفت: ۲۹ درصد از مراجعات سرپایی به مراکز درمانی استان مربوط به افرادی است که علائم شبه آنفلوانزا دارند.

شریفی تأکید کرد: در مجموع، وضعیت استان از نظر ابتلاء و میزان مراجعه باثبات ارزیابی می‌شود، اما آمار بستری‌های تنفسی، موارد آی‌سی‌یو و درصد مراجعات سرپایی نسبت به دو روز قبل با افزایش اندکی همراه بوده است.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و مراجعه به موقع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم، در کنترل و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی همکاری لازم را داشته باشند.