عبور کرمانشاه از شرایط حاد آنفلوانزا

سارا شاه‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش‌های همکاران حوزه سلامت، به وضعیت آنفلوانزای امسال در استان اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش نسبی بروز بیماری‌های تنفسی فصلی نسبت به سال‌های گذشته، خوشبختانه در هفته‌های اخیر از شرایط حاد عبور کرده‌ایم و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است و نگرانی فوری وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه کاهش موارد ابتلاء به معنای پایان خطر نیست، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش یافته، زمینه بازگشت و گسترش مجدد بیماری‌ها فراهم شده است، از این‌رو حفظ حساسیت عمومی و پرهیز از عادی‌انگاری در این مقطع اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه با اشاره به ثبت موارد آنفلوانزا حتی در ماه‌هایی غیر از فصل سرد، خاطرنشان کرد: آنفلوانزا محدود به زمان خاصی نیست و می‌تواند در طول سال نیز مشاهده شود و این بیماری در کودکان زیر ۱۴ سال، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای با شدت بیشتری بروز می‌کند.

شاه‌آبادی رعایت اصول ساده اما مؤثر بهداشتی را مهم‌ترین راه پیشگیری دانست و تصریح کرد: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در صورت بروز علائم تنفسی و رعایت آداب بهداشتی فردی، به‌ویژه در محیط‌های شلوغ، نقش مؤثری در کاهش زنجیره انتقال بیماری دارد.

وی همچنین به وضعیت نظارت بر اماکن پرجمعیت و ادارات خدماتی اشاره کرد و گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی مکان‌ها به‌ویژه بانک‌ها، به دلیل فضای محدود و تراکم جمعیت، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح مطلوبی نیست که همین موضوع می‌تواند خطر انتقال بیماری را افزایش دهد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت تداوم و تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود به پیک جدید بیماری‌ها تأکید کرد و افزود: استمرار اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی جامعه ایفا می‌کند.