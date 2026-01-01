مسلم شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیماریهای تنفسی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار جدید با علائم تنفسی در مراکز درمانی استان شناسایی شدند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۶۳ نفر با مشکلات تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۰ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۲۶ درصد مراجعات سرپایی به مراکز درمانی دارای علائم شبه آنفلوانزا بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه روند ابتلاء و میزان مراجعه بیماران نسبت به هفتههای گذشته کاهشی و در وضعیت باثباتی قرار دارد.
وی اضافه کرد: رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و توجه به توصیههای پزشکی نقش مهمی در حفظ این وضعیت باثبات دارد و از شهروندان انتظار میرود همکاری لازم را ادامه دارد.
