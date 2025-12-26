  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

مجموع مبتلایان آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۸۵ نفر رسید

یاسوج-سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجموع مبتلایان آنفلوا در استان به ۱۸۵ نفر رسید.

مسلم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارائه آمار روز جمعه پنجم دی‌ماه اظهار کرد: امروز ۲۶ مورد بستری جدید با علائم تنفسی در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

وی افزود: در حال حاضر مجموع بیماران بستری تنفسی در استان به ۱۸۵ نفر رسیده که این تعداد معادل ۲۷ درصد کل بیماران بستری در مراکز درمانی است.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بیماران سرپایی گفت: حدود ۳۵ درصد از بیماران سرپایی مراجعه‌کننده دارای علائم آنفلوانزا هستند و هم‌اکنون ۱۵ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بستری‌اند.

وی بیان کرد: روند بیماری نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت ارزیابی می‌شود، اما نوسانات آماری در کنار روند افزایشی مثبت شدن نمونه‌ها، نشان‌دهنده نگرانی جدی درباره احتمال خیز جدید آنفلوانزا در استان است.

شریفی بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و مراجعه به موقع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم تنفسی تأکید کرد.

