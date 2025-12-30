به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی اظهار کرد: بر اساس آمار روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، ۲۳ بیمار جدید با علائم تنفسی در مراکز درمانی استان بستری شدند.

وی افزود: در حال حاضر مجموع بیماران بستری تنفسی در سطح استان به ۱۷۲ نفر رسیده که این تعداد معادل ۲۴ درصد کل بیماران بستری در بیمارستان‌ها است.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بیماران سرپایی، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دارای علائم آنفلوانزا هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ بیمار تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و خدمات تخصصی درمانی دریافت می‌کنند.

شریفی با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی گفت: خوشبختانه روند ابتلاء و بستری بیماران تنفسی طی چند روز اخیر کاهشی بوده است، اما همچنان از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، به کنترل کامل بیماری کمک کنند.