سردار سلیمانی مجسمه‌ی مکتب تربیت اسلام ناب است

سیریک- مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها سیریک گفت: مکتب سلیمانی، عینیت مکتب اسلام ناب و سیره‌ی عملی قرآن و عترت است و سردار سلیمانی مجسمه‌ی مکتب تربیت اسلام ناب است.

معصومه ذاکری، مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها شهرستان سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این شهید عزیز، ترجمان عملی ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری بود و نام پرافتخارش برای همیشه به‌عنوان نماد دفاع از حریم اسلام و اقتدار ملی ایران اسلامی در تاریخ می‌درخشد.

ذاکری با بیان اینکه شهید سلیمانی عمر با برکت خود را از دوران دفاع مقدس تا آخرین لحظات در طبق اخلاص نهاد و خدمت به مردم و نظام اسلامی گذاشت، افزود: شهادت سربلندانه‌ای که نصیب آن عزیز شد، تکمیل‌کننده‌ی مسیر پرافتخاری بود که با اقتدار و بصیرت طی کرده بود؛ مسیری که تابلوی تمام‌نمای مکتبی اصیل و انسان‌ساز است.

مکتب سلیمانی، عینیت مکتب اسلام و قرآن

مدیر حوزه علمیه خواهران سیریک، «مکتب سلیمانی» را همان مکتب حیات‌بخش اسلام و قرآن خواند و تصریح کرد: آنچه سردار سلیمانی را به چهره‌ای بی‌بدیل و محبوب در دل‌های ملت‌های آزاده تبدیل کرد، تمسک عمیق او به آموزه‌های قرآنی، ولایت‌پذیری، ساده‌زیستی، مردم‌داری و شجاعتی بود که ریشه در ایمان استوارش داشت. او ثابت کرد پیروی راستین از قرآن و عترت، چنین شخصیت‌های جامع‌الاطرافی می‌سازد که هم دلش برای محرومان می‌تپد، هم در مقابل متجاوزان می‌ایستد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی فرمودند، خدمت بزرگ شهید سلیمانی در نابودی توده‌ی سرطانی داعش، خدمتی به همه‌ی بشریت بود. این اقدام، نمونه‌ای عینی از دفاع از مظلوم و مقابله‌ی با مستکبر در مکتب قرآن بود که او با تمام وجود به آن عمل کرد.

لزوم ترویج مکتب سلیمانی توسط طلاب و حوزویان

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود، نقش نهادهای فرهنگی و حوزوی را در صیانت و ترویج ارزش‌های متبلور در سیره‌ی شهدا حیاتی خواند. وی با اشاره به مسئولیت خطیر حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه‌های خواهران در تربیت نسل‌های آینده‌ساز، ابراز داشت: بانوان طلبه و فرهنگی با الگوگیری از مکتب سلیمانی که مکتب ایثار، غیرت دینی و عمل صالح است، می‌توانند در کانون خانواده و جامعه نقش‌آفرینان مؤثری در ترویج این ارزش‌ها باشند.

مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه (س) سیریک، سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را ضامن حفظ هویت دینی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که شهید سلیمانی با عمل خود مکتب اسلام را زنده کرد، ما نیز موظفیم با برنامه‌ریزی و عمل، نسلی را تربیت کنیم که ادامه‌دهنده‌ی راه شهدا و حافظ ارزش‌های مکتبی باشند.

