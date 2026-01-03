معصومه ذاکری، مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها شهرستان سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این شهید عزیز، ترجمان عملی ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری بود و نام پرافتخارش برای همیشه به‌عنوان نماد دفاع از حریم اسلام و اقتدار ملی ایران اسلامی در تاریخ می‌درخشد.

ذاکری با بیان اینکه شهید سلیمانی عمر با برکت خود را از دوران دفاع مقدس تا آخرین لحظات در طبق اخلاص نهاد و خدمت به مردم و نظام اسلامی گذاشت، افزود: شهادت سربلندانه‌ای که نصیب آن عزیز شد، تکمیل‌کننده‌ی مسیر پرافتخاری بود که با اقتدار و بصیرت طی کرده بود؛ مسیری که تابلوی تمام‌نمای مکتبی اصیل و انسان‌ساز است.

مکتب سلیمانی، عینیت مکتب اسلام و قرآن

مدیر حوزه علمیه خواهران سیریک، «مکتب سلیمانی» را همان مکتب حیات‌بخش اسلام و قرآن خواند و تصریح کرد: آنچه سردار سلیمانی را به چهره‌ای بی‌بدیل و محبوب در دل‌های ملت‌های آزاده تبدیل کرد، تمسک عمیق او به آموزه‌های قرآنی، ولایت‌پذیری، ساده‌زیستی، مردم‌داری و شجاعتی بود که ریشه در ایمان استوارش داشت. او ثابت کرد پیروی راستین از قرآن و عترت، چنین شخصیت‌های جامع‌الاطرافی می‌سازد که هم دلش برای محرومان می‌تپد، هم در مقابل متجاوزان می‌ایستد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی فرمودند، خدمت بزرگ شهید سلیمانی در نابودی توده‌ی سرطانی داعش، خدمتی به همه‌ی بشریت بود. این اقدام، نمونه‌ای عینی از دفاع از مظلوم و مقابله‌ی با مستکبر در مکتب قرآن بود که او با تمام وجود به آن عمل کرد.

لزوم ترویج مکتب سلیمانی توسط طلاب و حوزویان

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود، نقش نهادهای فرهنگی و حوزوی را در صیانت و ترویج ارزش‌های متبلور در سیره‌ی شهدا حیاتی خواند. وی با اشاره به مسئولیت خطیر حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه‌های خواهران در تربیت نسل‌های آینده‌ساز، ابراز داشت: بانوان طلبه و فرهنگی با الگوگیری از مکتب سلیمانی که مکتب ایثار، غیرت دینی و عمل صالح است، می‌توانند در کانون خانواده و جامعه نقش‌آفرینان مؤثری در ترویج این ارزش‌ها باشند.

مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه (س) سیریک، سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را ضامن حفظ هویت دینی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که شهید سلیمانی با عمل خود مکتب اسلام را زنده کرد، ما نیز موظفیم با برنامه‌ریزی و عمل، نسلی را تربیت کنیم که ادامه‌دهنده‌ی راه شهدا و حافظ ارزش‌های مکتبی باشند.