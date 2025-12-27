«مکتب حاج قاسم» الگویی برای مقاومت در عصر جدید

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: در میانهٔ تلاطمهای منطقهای و جهانی، نامی سر برآورد که فراتر از یک فرمانده نظامی، نماد یک مکتب شد؛ مکتبی ریشهدار در ایمان، ایثار و عقلانیت انقلابی که حالا «مکتب حاج قاسم سلیمانی» خوانده میشود. این مکتب، روایتی نوین از مقاومت، خودسازی و مدیریت جهادی را در برابر چشم جهانیان نهاد، روایتی که از دل عملیاتهای میدانی تا ژرفای جامعهای مؤمن گسترش یافت.
از میدان نبرد تا میدان قلبها؛ مکتبی که مرزهای جغرافیا را درنوردید
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهٔ سپاه قدس، در طول دههها حضور خستگیناپذیر در خطوط مقدم مقابله با تروریسم و استکبار، نه تنها به معماری ثباتبخش در منطقه پرداخت، که با منش و روش خود، مدرسهای عملی از اخلاق، مدیریت و مردمداری بنیان نهاد. گزارش پیشرو با واکاوی ابعاد مختلف این مکتب، از شاخصههای رهبری جهادی و توکلمحور آن تا تأثیرات ژئوپلیتیک و الهامبخشی به جریانهای مقاومت، میکوشد تبیینی از «مکتب حاج قاسم» ارائه دهد؛ مکتبی که امروز چونان چراغی فرا راه رهروان راه شهادت و عدالتخواهی در جهان میدرخشد.
عمقبخشی به مقاومت با تلفیق نبرد سخت و نرم
مکتب حاج قاسم، هنر تلفیق هوشمندانهٔ «عملیات نظامی» با «جهاد تبیین» را به نمایش گذاشت. او ثابت کرد پیروزیِ ماندگار، آنجا به دست میآید که پیشروی در میدان نبرد، با استحکامبخشی به جبههٔ فرهنگی و معنوی همراه باشد. این مکتب، به مقاومت، عمق و هویتی تازه بخشید؛ از جانفشانی رزمندگان در برابر داعش تا ماندگاری پیام شهید در دل ملتها. رویکرد وی نشان داد که قدرت واقعی، نه فقط در ضربهزنندگی که در اثرگذاری بر اندیشهها و تبدیل دشمن به مدرسهای برای عبرتآموزی نیز نهفته است.
الگویی جهانی از مدیریت جهادی و انضباط عملیاتی
در بعد مدیریتی، مکتب سلیمانی بهعنوان الگویی بینظیر از «مدیریت جهادی» شناخته میشود که در آن، سادهزیستی فرمانده، حضور در خط مقدم، توجه به کوچکترین رزمنده و تصمیمگیری بر پایهٔ شناخت میدانی و زمانسنجی دقیق، به اصلیترین شاخصهها تبدیل شد. این سبک مدیریت، باعث انسجام بینظیر نیروها در پیچیدهترین عملیاتها و تبدیل شدن سپاه قدس به بازیگری تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه شد. امروز، این منش، نه تنها در نیروهای مسلح، که در بسیاری از عرصههای مدیریت کشور نیز به عنوان چراغ راه مورد توجه است.
امام جمعه سیریک: مکتب حاج قاسم الگوی جوانان انقلابی است
امام جمعه سیریک با تأکید بر ارزشهای والای مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، آن را نماد ایثار، استکبارستیزی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: این مکتب، راهنمای نسل جوان در مسیر سربلندی ایران اسلامی و جهان اسلام است.
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به تبیین ابعاد مکتب این شهید والامقام پرداخت.
امام جمعه سیریک با اشاره به نقش محوری سردار سلیمانی در مقابله با تروریسم و دفاع از حریم امنیت ملی و جهان اسلام، اظهار داشت: مکتب حاج قاسم، مکتب شهادت، مقاومت و خدمتگزاری به ملت است که در آن، دشمنشناسی، زمانشناسی و عمل جهادی اصل اساسی به شمار میرود.
وی وفاداری بیچون و چرا به ولایت فقیه را از وجوه بارز شخصیت شهید سلیمانی برشمرد و افزود: حاج قاسم با اطاعت پذیری از فرماندهی کل قوا، به الگویی عملی برای تمامی مدیران و مسئولان نظام تبدیل شد که در سایه سار ولایت، باید برای تحقق آرمانهای امام راحل و شهدا تلاش کنند.
سالاری مکتب حاج قاسم را ادامهدهنده راه حسینی و تربیتکننده جوانان غیرتمند و انقلابی دانست و تأکید کرد: جوانان امروز با تاسی از این شهید، باید در عرصههای علمی، فرهنگی و دفاعی با انگیزه و روحیه جهادی حاضر شوند تا تمدن نوین اسلامی شکل گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان با ترور فیزیکی سردار سلیمانی نتوانستند اندیشه و راه او را از بین ببرند، چرا که مکتب حاج قاسم امروز در منطقه و جهاد زنده و پویاست و الهامبخش مبارزان راه آزادی و عدالت است.
خانجانی: مکتب حاجقاسم سلیمانی نقشه راه رسیدن به رستگاری است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان با اشاره به ابعاد مکتب شهید حاجقاسم سلیمانی، تأکید کرد: این مکتب، تنها یک الگوی شهادت نیست، بلکه نقشهای عملی برای زندگی جهادی در تمام عرصههاست.
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تجلیل از یاد و راه سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی، اظهار داشت: مکتب این شهید بزرگوار، ترسیمکننده مسیری است که نسل امروز و فردای انقلاب باید با تکیه بر آن، در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کند.
وی افزود: محور اصلی این مکتب، «ولایتمداری عملی» است؛ همانگونه که حاجقاسم با تمام وجود، خود را سرباز ولایت میدانست و در طوفانسخت ترین حوادث، پناهگاهش فرمان ولیفقیه بود. این، اولین درس برای همه ماست.
خانجانی ادامه داد: بعد مکتب حاجقاسم، «جهاد بیوقفه» در عرصههای مختلف است. او نشان داد که جهاد فقط در میدان نبرد نیست، بلکه در عرصه فرهنگ، اقتصاد، علم و خدمترسانی به مردم نیز باید با همان روحیه جهادی حضور داشت. امروز دشمن، جنگ همهجانبه را علیه ما آغاز کرده و پاسخ آن، عمل جهادی در تمام زمینههاست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان، «مردمی بودن و سادهزیستی» را از دیگر ویژگیهای برجسته این مکتب برشمرد و گفت: حاجقاسم با وجود جایگاه والایش، هرگز از مردم جدا نبود. این پیوند عمیق با پایگاههای مردمی، رمز ماندگاری و تأثیرگذاری او بود.
وی در پایان با اشاره به بعد «عرفان و معنویت» در سیره شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: آن شهید، عارفی مبارز بود که دعا و مناجات، او را از میدان مبارزه جدا نمیکرد. این تلفیق معنویت با عمل و مقاومت، الگویی کامل برای نسل جوان ماست. ما در اداره تبلیغات اسلامی، ترویج این مکتب را از طریق تولید محتوا، برگزاری یادوارهها و دورههای آموزشی در دستور کار داریم تا چراغ راهی برای جامعه باشد.
سهرابی: سردار سلیمانی، مُبلّغ عملی اسلام ناب و پدر دلسوز فرزندان شهدا بود
رئیس تبلیغات اسلامی میناب با تأکید بر جنبههای کمتر شنیده شده از شخصیت سردار سلیمانی، گفت: حاجقاسم با رفتار جهادی و اخلاص خود، اسلام رحمت و مقاومت را در جهان معرفی کرد و دلی مالامال از عطوفت برای خانوادههای شهدا داشت.
حجتالاسلاموالمسلمین مفید سهرابی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر نقش بیبدیل این شهید والامقام به عنوان یک الگوی تبلیغ عملی و مؤثر اسلام تأکید کرد.
سهرابی با بیان اینکه «شهید سلیمانی یک مُبلّغ تمامعیار برای اسلام ناب محمدی (ص) در عصر حاضر بود»، اظهار داشت: آنچه حاجقاسم را به مبلغمبی بینظیر تبدیل کرده بود، نه فقط سخن گفتن، که زیستن مفاهیم اسلام بود. ایثار، شجاعت، دفاع از مظلوم، وفای به عهد و توکل عمیق به خدا، زبانی بود که او با آن، پیام اسلام را به گوش جهانیان رساند و تصویری زنده و جذاب از تعالیم الهی ارائه داد.
رئیس تبلیغات اسلامی میناب در ادامه به بُعد دیگری از شخصیت این شهید پرداخت و افزود: حاجقاسم فقط یک فرمانده نظامی نبود؛ او پدری دلسوز و مهربان برای همه خانوادههای شهدا و بهویژه فرزندان شهدا بود. دلش به عشق آنان میتپید و همواره با حضوری بهموقع و حمایتهای مادی و معنوی، تلاش میکرد تا خلأ ناشی از فقدان شهدا را تا حد ممکن پر کند. این رفتارِ سرشار از محبت و مسئولیتپذیری، خود درس بزرگی از مکتب انسانساز اهلبیت (ع) بود.
وی در پایان تأکید کرد: امروز بهترین شیوه برای ترویج مکتب حاجقاسم، الگوگیری از منش و روش او در عرصههای تبلیغی و عمل جهادی است تا بتوانیم نسلی آگاه، مقاوم و مؤمن را همانگونه که او میخواست، تربیت کنیم.
