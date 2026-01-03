دیدار با تهیه کننده پیشکسوت در خانه سینما با ذکر چند خاطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در ادامه دیدار با پیشکسوتان صنوف سینمایی مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه خانه سینما با هوشنگ نوراللهی تهیهکننده پیشکسوت سینما دیدار و گفتگو کردند.
هوشنگ نوراللهی که هم اکنون ۸۷ سال دارد، با اشاره به اینکه بیش از ۶۷ سال است در سینما فعالیت میکند، با ذکر خاطراتی از همکاری خود با زنده یاد بهرام بیضایی گفت: من به واسطه اینکه تهیهکننده فیلم «شاید وقتی دیگر» بودم، جزو اولین نفراتی در سینما هستم که با او به صورت حرفهای در ساخت یک فیلم سینمایی همکاری کردم.
وی ادامه داد: بیضایی کارگردان بسیار دقیقی بود و بر جزئیات تاکید زیادی داشت. به خصوص در این فیلم جزئیات دکور و طراحی صحنه برایش بسیار مهم و نسبت به آن حساس بود.
نوراللهی با اشاره به علاقهاش به سینما از دوران جوانی بیان کرد: سال ۱۳۳۶ مدیر سینما آسیا بودم و همزمان به عنوان کارمند در شرکت راه آهن فعالیت میکردم.
وی ادامه داد: ما در سینما با عشق فعالیت میکردیم و شاید گاهی آنگونه که باید محبت نمیدیدیم، اما تلاش میکردیم همیشه صادق باشیم و از اختلاف جلوگیری کنیم. من معتقدم امروز همبستگی و کنار گذاشتن اختلافات در سینما، یکی از مهم ترین اصول است.
نوراللهی همچنین به بازگویی خاطراتی از روند ساخت فیلمهایی همچون «کفشهای میرزانوروز» و «در آرزوی ازدواج» اشاره کرد و تاکید کرد که امروز فیلمسازی نسبت به زمان ما بسیار راحتتر شده است.
در ادامه این دیدار همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز گفت: خوشحالیم که پیشکسوتانی همچون آقای نوراللهی را همچنان سرحال و شاداب میبینیم تا آنجا که زمانیکه پیشنهاد چنین جلسهای را مطرح کردیم با اینکه قرار بود ما برای دیدار به منزل ایشان برویم اما او خود پیش قدم شد و به خانه سینما آمد.
علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما نیز گفت: یکی از ویژگی های مهم هوشنگ نوراللهی در سینما، صداقت و اخلاق نیک و همچنین رفتار حرفهای ایشان است و این ویژگی از پیش تولید تا پایان فیلمبرداری مشهود بود.
وی ادامه داد: آنچه امروز سینمای ما به آن نیاز دارد صداقت و اخلاق حرفهای است.
محسن امیریوسفی از اعضای هیئت رئیسه خانه سینما نیز با بیان خاطرهای از آقای هوشنگ نوراللهی گفت: لزوم بازگشت تهیه کنندگانی مثل آقای نوراللهی به سینما بیش از پیش احساس میشود. تهیهکنندگانی که امکان فعالیت فیلمسازان متفاوت و صاحب اندیشه را در بخش خصوصی فراهم میکردند و به ساخت آثار شاخصی در سینمای هنری و تجاری کمک کردند.
وی در ادامه گفت: در دوران نوجوانی یک فراخوان جذب فیلمنامه را از ایشان در روزنامه خواندم و آن زمان با اعتماد به نفس فیلمنامه بلندی را نوشتم و از شهرستان پست کردم. هرچند خبری از نتیجه آن فراخوان نگرفتم ولی مشوق من برای نوشتن فیلمنامههای بعدی و ورود به سینما بود. اما همین خاطره ساده نشان میدهد ایشان در کنار کار با بزرگان سینما، چقدر تمایل به همکاری با جوانان هم داشتند و صرف نظر از نام و سابقه افراد، به دنبال ایدههای نو نیز بودند.
در این دیدار مهدی کوهیان مشاور حقوقی و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما نیز حضور داشتند.
هوشنگ نوراللهی تهیهکنندگی فیلمهایی همچون «کفش های میرزانوروز»، «شاید وقتی دیگر»، «زمان از دست رفته»، «در آرزوی ازدواج»، «همسر دلخواه من»، «ازدواج صورتی»، «لاک پشت و حلزون»، «به من نگاه کن» را بر عهده داشته است.
