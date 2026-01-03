به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، خانه سینما با همکاری نشر نیماژ ۶ کتاب سینمایی را رونمایی میکند.
کتابهای «فلسفه از جان تصویر چه میخواهد؟» نوشته دیوید نورمن رادوویک، ترجمه محمدرضا مقیمنژاد، «فیلمساز خودکفا» نوشته مارتی لنگ، ترجمه فهیمه فرهوشی، «مستند چگونه کار میکند؟» نوشته جیکوب بریکا، ترجمه فاطمه رسولزاده، «آخرین رویا» نوشته پدرو آلمودووار، ترجمه شهرزاد سلحشور، «هوش مصنوعی در سینما» نوشته پائولا مورفی، ترجمه الهام جوادپور و «تعمق در سینما» نوشته کوئنتین تارانتینو، ترجمه مازیار فکری ارشاد که توسط نشر نیماژ منتشر شده در خانه سینما رونمایی میشود.
این مراسم دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۷ در سالن سیف الله داد خانه سینما با حضور مازیار فکری ارشاد دبیر کتابهای سینمایی نیماژ، مترجمان آثار و جمعی از اهالی سینما، هنر و فرهنگ برگزار خواهد شد.
