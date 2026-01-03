مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارشهای اخیر عمدتاً به صورت برف در مناطق کوهستانی استان قزوین رخ داد که بیشترین میزان آن در روستای شهیدآباد، واقع در نزدیکی آوش و در منطقه کوهستانی، به ثبت رسید و ارتفاع برف در این منطقه به حدود ۱۵ سانتیمتر رسید.
وی افزود: در ارتفاعات شمالی استان نیز روستای ملک، در مسیر معلمکلایه و نزدیکی گردنه غسلدار، حدود ۱۰ سانتیمتر بارش برف را تجربه کرد. همچنین در شهر معلمکلایه حدود ۲ سانتیمتر و در منطقه رازمیان و رازیان نیز که مدتها شاهد بارش برف نبودند، حدود ۲ سانتیمتر برف گزارش شد.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از نظر بارش باران، بیشترین میزان تا این لحظه در منطقه آوش ثبت شده است. همچنین بعدازظهر امروز یک موج کوتاه دیگر از همان سامانه بارشی از سطح استان عبور کرد که موجب افزایش میزان بارش در شهر قزوین شد و مجموع بارش باران در این شهر به حدود ۵ میلیمتر رسید.
بهروزی با بیان اینکه آخرین موج سامانه بارشی نیز از استان عبور کرده است، تصریح کرد: به تدریج از امشب آسمان استان صاف خواهد شد و برای فردا و پسفردا شرایط جوی نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون رطوبت نسبی هوای شهر قزوین به ۹۷ درصد رسیده و کیفیت هوا مطلوب و پاک است. برای امشب در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات شمالی استان، مه رقیق و برای صبح فردا نیز مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین در پایان گفت: از نظر دمایی نیز انتظار داریم در طول روزهای آینده، بهویژه فردا و پسفردا، افزایش نسبی دما در سطح استان رخ دهد.
