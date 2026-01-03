«فاتح خیبر» در میدان امام خمینی؛ نماد پیوند ایمان علوی و مقاومت ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نماد «فاتح خیبر» امشب همزمان با ولادت امیرالمومنین (ع) در میدان امام خمینی (ره) توسط سازمان زیباسازی شهر تهران رونمایی شد.
برگزاری این رویداد در میلاد حضرت علی علیهالسلام و همزمان با سالروز شهادت سردار سلیمانی، حامل پیامی فراتر از کلمات است و این همزمانی، پیوندی عمیق را یادآوری میکند پیامی که در دل این تقارن نهفته است.
این نمایش بزرگ میدانی با حضور گسترده مردم تهران همراه شده و علیرضا زاکانی شهردار تهران و حجت الاسلام والمسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و برخی دیگر از مسئولان در این مراسم حضور دارند.
بزرگترین نمایش میدانی کشور امشب ۱۲ پرده نمایش از زمان فتح خیبر تا جنگ ۱۲ روزه دارد و از نظر ابعاد، نیروی انسانی و تعداد هنرمندان، کار بیسابقه است و بزرگتر از سایر رویدادهای مشابهی است که در تهران یا سایر شهرهای کشور برگزار شدهاند.
تهرانیها همزمان با اجرای نمایش جنگ ۱۲ روزه در حال شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل هستند.
همزمان با رونمایی از نماد فاتح خیبر نورافشانی گسترده نیز صورت گرفت.
یکی از شهروندان در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: نمایش امشب روایت جالب و شنیدنی بود و ابهت حضور علی را نشان دارد همچنین رویداد تأثیر گذار بود و در راستای وحدت حائز اهمیت است.
دو فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در این مراسم همراه مردم حضور داشتند.
در این مراسم پرچم فلسطین در کنار پرچم مقدس کشورمان به اهتزاز درآمد.
همچنین داود گودرزی معاون شهردار تهران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: رویکرد مدیریت شهری کنونی پرداختن به اسطورهها و مفاهیم ارزشی است و مراسم امشب یادآور قهرمانیهای مسلمانان و ایرانیان در جنگ خیبر و جنگ ۱۲ روزه است.
وی افزود: ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه در مبارزه با اسرائیل نشان دادند که پیروان علی (ع) هستند.
معاون شهردار تهران در واکنش به حرفهای اخیر ترامپ در حمایت از اغتشاشگران گفت: ترامپ مثل همیشه حرفهای غلط میزند گمان میکند ایران مانند ونزوئلا است ولی تاریخ ثابت کرده همه اینها مقابل ایران زانو خواهند زد.
گودرزی بیان داشت: دشمنان میخواهند با تخیلات خود به ایران ضربه بزنند. اگر افرادی بخواهند به ایران ضربه بزنند، هم دستگاههای امنیتی و هم مردم هوشمند هستند. در جنگ ۱۲ روزه مردم ایران نشان دادند شجاعانه پشت رهبری هستند و خلق حماسه میکنند.
