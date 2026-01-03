https://mehrnews.com/x3b4d7 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸ کد خبر 6711290 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸ تصادف زنجیرهای چند خودرو کاروان عروسی در کاشان کاشان - چند خودرو کاروان عروسی در کاشان به صورت زنجیره وار با همدیگر تصادف کردند. دریافت 21 MB کد خبر 6711290 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در معابر پایتخت و خطر تصادفات زنجیرهای تصادف زنجیرهای ۳ خودرو در آزادشهر ۶ مصدوم برجا گذاشت تبریز در ترافیک تصمیمها؛وقتی رسانه، پلیس و مدیریت شهری همصدا میشوند ۴ مصدوم در پی انحراف خودرو در جاده علیآبادکتول برچسبها تصادف زنجیره ای کاشان سانحه تصادف
