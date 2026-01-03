  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

تصادف زنجیره‌ای چند خودرو کاروان عروسی در کاشان

کاشان - چند خودرو کاروان عروسی در کاشان به صورت زنجیره وار با همدیگر تصادف کردند.

کد خبر 6711290

