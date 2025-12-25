به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر پنجشنبه، یک دستگاه تریلی بنز و دو خودروی سواری در محدوده روستای غزنوی در محور آزادشهر به شاهرود دچار تصادف زنجیره‌ای شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه از اورژانس، دو نجاتگر پایگاه خوش‌ییلاق به وسیله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: ۱۰ نفر در این سانحه حضور داشته‌اند که از این تعداد ۶ نفر مصدوم شده‌اند.

سلیمی اظهار کرد: دو مصدوم شامل یک زن ۴۰ ساله با آسیب در ناحیه سر و اندام‌ها و یک مرد ۶۶ ساله با آسیب در دست، سر و صورت توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس انتقال یافتند. چهار مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر گلستان خطاب به هموطنان گفت: با توجه به شرایط جاده‌ها در فصل سرما ضمن رعایت سرعت مجاز و احتیاط لازم، در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک‌های امدادی، سریعاً با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.