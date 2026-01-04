به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفت: شامگاه شنبه در روستای میان‌آباد گزارش انحراف خودرو ساینا به مرکز کنترل عملیات (EOC) هلال‌احمر اعلام شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان با اشاره به اعزام تیم امدادی افزود: یک تیم دو نفره از پایگاه قرق هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.



وی در ادامه با بیان اینکه یک خانم ۴۵ ساله با مصدومیت‌های متعدد توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان انتقال یافت، گفت: این بانوی مصدوم با تروما در ناحیه بینی، گردن، دست و کتف چپ مواجه بود و به بیمارستان پنج‌آذر گرگان منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس جاده‌ای انتقال داده شدند.