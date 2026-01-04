سه نفر در واژگونی خودرو در جاسک مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های اولیه حادثه واژگونی خودرو سواری در جاده جاسک به میناب در کیلومتر ۱۵ شهرستان میناب باعث مصدومیت سه جوان شد.

این حادثه به دنبال کنترل‌ناپذیری خودرو اتفاق افتاد و منجر به انتقال دو نفر از مصدومان به بیمارستان‌های بندرعباس و یکی دیگر به بیمارستان ابوالفضل میناب شد.

همزمان با رسیدن تیم‌های امدادی به محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی به مصدومان ارائه و وضعیت آنها تحت بررسی قرار گرفته است. حال عمومی مصدومان رضایت‌بخش اعلام شده و تحقیقات پلیس درباره علت وقوع حادثه ادامه دارد.