۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۱

جابجایی دهک‌ها و حذف یارانه؛ وعده جدید دولت برای جبران شوک ارزی

با تغییر گسترده دهک‌بندی خانوارها و حذف یارانه بسیاری از مشمولان، دولت چهاردهم از واریز اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ برای ۸۰ میلیون ایرانی خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۵ ماه گذشته دهک بندی خانوار درآمدی کشور بسیار تغییر کرده و عموماً افراد، دو طبقه بالاتر در دسته بندی جدید قرار گرفته اند. بسیاری از افراد عنوان می‌کنند از دهک سوم به پنجم، از پنجم به هفتم و از هفتم به نهم تغییر کرده اند بدون این که تغییری در درآمد آنها رخ داده یا ملکی و سرمایه‌ای به اموال آنها اضافه شده باشد.

به این ترتیب یارانه خانوار درآمدی بسیاری از مرداد تا دی ۱۴۰۴ حذف شده و به این خانوار اعتبار کالابرگ الکترونیک و یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد.

بر اساس سخن رئیس دولت چهاردهم امروز باید برای ۸۰ میلیون نفر از خانوار ایرانی حتی کسانی که امسال یارانه آنها حذف شده است به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان واریز شود، در حالی این وعده داده شده که هنوز کالابرگ برخی خانوارها شارژ نشده است.

آنچه دولت وعده داده، قرار است فقط خانواری که خود از دریافت یارانه انصراف داده اند از این یارانه مستثنا باشند.

افراد برای استعلام از اعتبار ۴ میلیون تومانی کالا برگ خود می‌توانند از لینک https://hemayat.sfara.ir اقدام کنند.

اعتبار کالابرگ الکترونیک با جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی اعم از دارو، شیرخشک، نهاده دامی و… شارژ شد. در دولت چهاردهم نیز پس از وقفه‌ای یک ساله دوباره سامانه یارانه غیرنقدی و خرید ۱۱ قلم اساسی از این طریق فعال شد. اما این یارانه فقط شامل ۷ دهک درآمدی بوده که با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دولت چهاردهم پیش از سال ۱۴۰۵ ناگزیر به واریز این اعتبار برای ۸۰ میلیون نفر ایرانی شده است تا خانواده‌ها از شوک ارزی رخ داده آسیب کمتری ببینند.

کد خبر 6711688
فاطمه امیر احمدی

    • امیر پورشریف IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      بنده یه حقوق زیر سی میلیون میگیرم ویه خونه پایین فرسوده یارانه بنده از ماه قبل قطع کردند علت چیست
    • علی سردارابادی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      من یگ باز نشسته تامین اچتماعی هستم وحداقل بگیر هستم پسرم معلم هستش ومجرد وخودش مستقل در یک شهر دیکر سکونت دارد ودانشجو هم هستش من را در کروه ۱۰ قرار دادند ویارانه را قطع کردند چرا نمیدانم
    • فاطمه IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      دروغه شماره تلفن هایی گذاشتن که نشه تماس گرفت خانوادهای ۵نفری من پرسیدم دهک های بالا ۲۰ میلیون توحسابشونه واریزشده بعد من کمیته امدادی ام هشت تومن اومده حسابم دهک ۳ هستم هیچ شماره ای هم برای اعتراض نیست
    • مجید IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      من با حقوق ۸میلیون یارانه من راقطع کردند
    • مجید IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      لطفا برسی کنید میشود با حقوق ۸میلیون گروه ده باشی
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      شوک ارزی برای مشکل مسکن چه میکنی مشکل 90درصد مردم مسکن هست
    • ابراهیم IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      خودتون فهمیدی چه گفتید من دهک ۹ بازم واریز نمیشه چون ماشین مدل ۹۴ دارم درآمد من ماهی ۱۴ میلیون تعلق نمی گیرد
    • محسن IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      من هم مهر ماه از دهک ۷ به ۹ و اخیرا به دهک ۱۰ ارتقاء یافتم رشد اقتصادی خوبی ثبت کردم مگه نه؟!!!!! علی برکت اله
    • مهدی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      خانواده ۶ نفره با ۱۲ تومن درآمد، دارای منزل، دهک ۸ انصافاً چجوری حساب میکنید؟!
    • حسین IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      من که نه خونه دارم نه زمین فقط یه ماشین مدل ۸۳ دارم بهم کالابرگ نمی‌دن دهک نه زدن نمیدونم آخه چطوری حساب میکنند طرف خونه بیست میلیاردی داره هم یارانه میگیره هم کالابرگ
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      سلام آفرین بر مسئولین هوشمند بنده از همسر م جدا شدم وسرمایه تحت حضانت من هست با رای دادگاه در سال ۹۰ رفتم پلیس +۱۰ یارانه رو جدا کردم ولی در حال حاضر با بروز رسانی مثلا هوشمند دوباره پسرم اضافه شده به پدرش در صورتی که بامن زندگی می کنه وارتباط با پدر ش نداره الان تکلیف ما چیه از دهک ۶ فرستادن منو ۱۰ ویارانه هم قطع شده من الان چیکار کنم

