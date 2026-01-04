به گزارش خبرنگار مهر، طی ۵ ماه گذشته دهک بندی خانوار درآمدی کشور بسیار تغییر کرده و عموماً افراد، دو طبقه بالاتر در دسته بندی جدید قرار گرفته اند. بسیاری از افراد عنوان می‌کنند از دهک سوم به پنجم، از پنجم به هفتم و از هفتم به نهم تغییر کرده اند بدون این که تغییری در درآمد آنها رخ داده یا ملکی و سرمایه‌ای به اموال آنها اضافه شده باشد.

به این ترتیب یارانه خانوار درآمدی بسیاری از مرداد تا دی ۱۴۰۴ حذف شده و به این خانوار اعتبار کالابرگ الکترونیک و یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد.

بر اساس سخن رئیس دولت چهاردهم امروز باید برای ۸۰ میلیون نفر از خانوار ایرانی حتی کسانی که امسال یارانه آنها حذف شده است به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان واریز شود، در حالی این وعده داده شده که هنوز کالابرگ برخی خانوارها شارژ نشده است.

آنچه دولت وعده داده، قرار است فقط خانواری که خود از دریافت یارانه انصراف داده اند از این یارانه مستثنا باشند.

افراد برای استعلام از اعتبار ۴ میلیون تومانی کالا برگ خود می‌توانند از لینک https://hemayat.sfara.ir اقدام کنند.

اعتبار کالابرگ الکترونیک با جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی اعم از دارو، شیرخشک، نهاده دامی و… شارژ شد. در دولت چهاردهم نیز پس از وقفه‌ای یک ساله دوباره سامانه یارانه غیرنقدی و خرید ۱۱ قلم اساسی از این طریق فعال شد. اما این یارانه فقط شامل ۷ دهک درآمدی بوده که با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دولت چهاردهم پیش از سال ۱۴۰۵ ناگزیر به واریز این اعتبار برای ۸۰ میلیون نفر ایرانی شده است تا خانواده‌ها از شوک ارزی رخ داده آسیب کمتری ببینند.