به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم خبر داد و گفت: این اقدام از روز شنبه ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود. در این مرحله، ۳۲ میلیون نفر دیگر مشمول دریافت اعتبار کالابرگ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان خواهند بود.

اندایش افزود: منابع لازم برای بهره‌مندی حدود ۳۲ میلیون نفر از هموطنان در این مرحله تأمین شده و هر یک از مشمولان می‌توانند از اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به مراحل قبلی اجرای طرح، خاطرنشان کرد: حدود ۲۸ میلیون نفر از سه دهک نخست درآمدی مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند که از این تعداد تاکنون، ۲۲ میلیون نفر موفق به استفاده از اعتبار خود و خرید کالا شده‌اند.