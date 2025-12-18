  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۹ آذر شارژ می‌شود

کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۹ آذر شارژ می‌شود

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم از روز شنبه ۲۹ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم خبر داد و گفت: این اقدام از روز شنبه ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود. در این مرحله، ۳۲ میلیون نفر دیگر مشمول دریافت اعتبار کالابرگ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان خواهند بود.

اندایش افزود: منابع لازم برای بهره‌مندی حدود ۳۲ میلیون نفر از هموطنان در این مرحله تأمین شده و هر یک از مشمولان می‌توانند از اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به مراحل قبلی اجرای طرح، خاطرنشان کرد: حدود ۲۸ میلیون نفر از سه دهک نخست درآمدی مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند که از این تعداد تاکنون، ۲۲ میلیون نفر موفق به استفاده از اعتبار خود و خرید کالا شده‌اند.

کد خبر 6693886
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      32 0
      پاسخ
      چرا دهک‌های یک تا ۳ افزایش داشته ولی برای دهک‌های دیگه با همون مبلغ قبلی شارژ انجام میشه؟ تورم به بقیه اقشار آسیب نمیزنه فقط دهک ‌های اول تا سوم تحت فشارن؟
    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      21 2
      پاسخ
      با ۳۵۰چی بخرن؟
    • محمد IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      19 0
      پاسخ
      واقعاً بی عدالتیه برای دهک 1تا3افزایش پیدا کنه برای سایر اقشار همون طوری بمونه ،،قیمت همه چیز افزایش یافته برای دهک بالا هم افزایش یافته مسوولین ذیربط اقدام کنند
    • ح US ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      14 3
      پاسخ
      چرا یارانه ایثارگر باید هرنفر ۳۰۰هزارتومن باشه آیا عدالت معیشت اینه
    • خ دزفول IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 1
      پاسخ
      چه یارانه ای با۳۵۰۰۰۰تومان ۲۵۰گرم گوشت هم نمی‌دهند. وقتی پول ملی اینقدر بی ارزش شده که. ... بماند.
    • یحیی IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      چرا خود به اختیاردهک رابالامی برید ازدهک ۲به ۴وبعد۶بردید من ایثارگر ۶۵۰روز درجبهه های جنگ دربرابر دشمن جنگیدیم هیچگونه امتیازی به ما ندادید این عدالت است
    • زری IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      والا خیلی تو فشاریم دیگه میوه و گوشت را خذف کردیم بازم نمیشه زندگی کرد
    • غلامعلی گلزاری IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      باسلام بنده با اینکه نه ماشین نه خونه دارم باپنج ماه که داخل یک شرکت رفتم سرکار از دهک ۳ رفتم دهک هفت واقعا این عدالته برای من که کارگر فصلی هستم
    • امیدرضا IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خسته نباشید فکرکنم یک یا 2 ماهمون خورده شدندادن
    • م ه IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      آخه با۳۵۰تومن چی میتونیم بخریم یه خانواده چهارنفره بانفری ۳۵۰تومن کدوم احتیاجمونو برطرف کنیم گوشت کیلویی ۸۵۰تومنه مرغ کیلویی ۱۶۵۰۰۰تومن وجدانن چیکار میتونیم بکنیم مگه بایک کیلو گوشت خریدن ویک کیلومرغ خریدن میتونیم یک ماه زندگی کنیم پس بقیه افلام چی میشه اخه یه خورده فکرکنید ببینید شدنیه با۱۴۰۰چه غلطی کنیم فکرمیکنید بقیشم خودمون منبع درامدداریم ؟والا بخدا منبع درامدمون به صفررسیده نمیدونیم چه خاکی توسرمون بریزیم بااین اقتصاد خراب ووحشتناکی که داریم کاوکاسبی هم نداریم
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      مبلغ کالابرگ دهک های ۱ تا ۳ از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته ولی دهک های ۴ تا ۷ همون مبلغ قبلی ۳۵۰ هزار تومن باقی مونده این هم از عدالتی که پزشکیان از اون دم می زد
    • احمد ریئسی IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام من دهک ۳ بودم نمیدونم چرا دهک چار رفتم به خاطر اینه که کرایه نشینم یا بیکار من نمیدونم چرا دهک م بالارفتن
    • مژگان IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ما کشاورزیم فقط ۳ تا ۴ ماه از سال محصولات باغو میفروشیمو بقیه سال از همون استفاده میکنیم همین سه ماهو بررسی کردند و کالابرگمونو قطع کردند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها