بیش از ۳ میلیون نفر از روز گذشته تا امروز خرید کالابرگ داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۲۲ آذر ۱۴۰۴ شارژ مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم انجام شد. اعتبار این مرحله از کالابرگ با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی، ۶۲۰ هزار تومان شده است.

مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک درباره خرید خانوارها طی روز گذشته به خبرنگار مهر گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای مرحله پنجم دهک‌های اول تا سوم حمایتی و عادی روز گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

وی افزود: تا ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۳ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۷۱۷ نفر سرپرست خانوار خرید کامل را انجام داده‌اند و باقی مانده اعتبار یارانه غیرنقدی آنها صفر شده است.

وی ادامه داد: جهت بهره برداری مبلغ شارژ ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر در این مرحله جهت تأمین کالری مورد نیاز هر شخص و تقویت سبد غذایی افراد در نظر گرفته شد.

سخنگو طرح کالابرگ در پایان هم گفت: این ۱۱ قلم شامل گروه غذایی پروتئین‌های حیوانی و گیاهی اعم از گوشت، لبنیات، حبوبات، برنج و… بوده و با توجه به سلایق شهروندان به گروه گوشت، ماهی و گوشت بوقلمون هم اضافه شده و افراد می‌توانند خریداری کنند.

گفتنی است اعتبار این دوره کالابرگ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.