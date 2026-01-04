محکومیت قاچاقچی سوخت در هرمزگان به پرداخت ۴۲ میلیارد ریال جزای نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده فروش ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف پرونده را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه همچنین برای بهای مال از دست رفته ۱۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف این پرونده در مجموع به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.