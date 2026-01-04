به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران در خصوص تجهیزات جدید معاونت ژئوتکنیک و مقاومت مصالح این سازمان، نسل جدید رادار نفوذی زمین را یکی از مؤثرترین تجهیزات خریداری شده دانست و یادآور شد: این ابزار نوین در پروژه‌های برداشت مختصات تأسیسات زیرزمینی، شناسایی لوله‌ها و کابل‌های مدفون و بررسی حفرات و فضاهای خالی زیرسطحی کاربرد دارد.

وی افزود: قابلیت تصویربرداری سه‌بعدی این ابزار باعث شده که در پیشبرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که نیازمند سرعت برداشت بالا و دقت قابل اتکا هستند، به یک گزینه ایده‌آل تبدیل شود چراکه ابزاری بسیار کارآمد در شناسایی دقیق معارضان زیرسطحی محسوب می‌شود.

خیرخواه در پاسخ به پرسشی در خصوص کاربرد چنین سیستمی در شناسایی عرصه‌های مستعد فروریزش گفت: این سامانه که در رده تجهیزات مدرن پایش زیرسطحی قرار می‌گیرد، امکان تحلیل اطلاعات زیر سطح را در دامنه‌ای از اعماق، با سطح تفکیک وابسته به شرایط محیطی فراهم می‌کند. پس قادر است طیف وسیعی از بررسی‌های سطحی و عمقی را پوشش داده و تحلیلی با وضوح بالا تولید کند.

وی افزود: سامانه فوق علاوه بر اینکه به واسطه شناسایی محل دقیق عوارض و تأسیسات زیرسطحی در پروژه‌های عمرانی، ژئوتکنیکی و مدیریت زیرساخت، کاربرد گسترده دارد، می‌تواند در زمینه کنترل خطر فروریزش و شناسایی بی‌هنجاری‌های زیرسطحی که عمدتاً در نتیجه آب‌شستگی‌های پنهان رخ می‌دهد نیز مؤثر باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: سیستم فوق مراحل نهایی مونتاژ و راه‌اندازی را پشت سر گذاشته و آماده انجام برداشت‌های آزمایشی است.