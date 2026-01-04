سرهنگ هادی پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول ۹ ماهه سال جاری، ۱۴ هزار و ۷۸۷ فقره تصادف درون‌شهری در سطح خراسان شمالی به وقوع پیوسته است.

وی افزود: از مجموع تصادفات ثبت‌شده، ۳۶ فقره تصادف فوتی رخ داده که متأسفانه در این حوادث ۳۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی با اشاره به تصادفات جرحی تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۱۳۷ فقره تصادف جرحی به ثبت رسیده که در پی آن ۲ هزار و ۳۸۷ نفر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۲ هزار و ۶۱۳ فقره تصادف خسارتی در معابر درون‌شهری استان رخ داده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.

پرویزیان گفت: در این مدت، ۳۳۳ هزار و ۶۴۹ مورد اخطاریه توسط مأموران پلیس راهور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع تخلفات ثبت‌شده، ۳۳ هزار و ۴۰۵ فقره مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی و ۶۳ هزار و ۷۲۰ فقره مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی بوده است.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، ۳ هزار و ۵۳ دستگاه خودرو و ۲ هزار و ۲۰۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این مدت توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.