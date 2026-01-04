  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

اجرای «به وقت سحر» در تماشاخانه مهر حوزه هنری

نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی تا ۳ بهمن هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود.

این نمایش با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روایتگر داستان زوجی به نام های مهدی و سحر است که خود را برای برگزاری جشن عروسی و آغاز زندگی مشترک آماده می‌کنند ولی در لحظات آخر اتفاق ناگواری می‌افتد که زندگی آنها را دستخوش تغییر می‌کند ...

در این نمایش مهدی دِلال و سحر ‌اقبال به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از ساخت عروسک: سحر ‌اقبال، عروسک‌گردانان: مهدی دِلال، سحر ‌اقبال، طراح صحنه و لباس: سارا خیری، طراح گرافیک: اصغر ‌گروسی، دستیار کارگردان: شمیم عارفان، منشی صحنه: شیرین بذرافکن، مدیر صحنه: ابوالفضل فیجان‌پودنک، انتخاب موسیقی: آراز گروسی، فنی: زهرا عبیات.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.

