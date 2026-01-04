اجرای «به وقت سحر» در تماشاخانه مهر حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی از ۱۵ دی تا ۳ بهمن هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا میشود.
این نمایش با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روایتگر داستان زوجی به نام های مهدی و سحر است که خود را برای برگزاری جشن عروسی و آغاز زندگی مشترک آماده میکنند ولی در لحظات آخر اتفاق ناگواری میافتد که زندگی آنها را دستخوش تغییر میکند ...
در این نمایش مهدی دِلال و سحر اقبال به ایفای نقش میپردازند.
سایر عوامل نمایش عبارتند از ساخت عروسک: سحر اقبال، عروسکگردانان: مهدی دِلال، سحر اقبال، طراح صحنه و لباس: سارا خیری، طراح گرافیک: اصغر گروسی، دستیار کارگردان: شمیم عارفان، منشی صحنه: شیرین بذرافکن، مدیر صحنه: ابوالفضل فیجانپودنک، انتخاب موسیقی: آراز گروسی، فنی: زهرا عبیات.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما