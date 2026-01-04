نمایش «رویای آمریکایی» در عمارت نوفل لوشاتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «رویای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز، ترجمه حمید سمندریان و با دراماتورژی و کارگردانی علی حضرتی از ۱۷ دی‌ ۱۴۰۴، ساعت ۱۷:۳۰ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

در این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای، امیر کردی، زهره خزایی، مهتاب عباسی‌فرد، احمدرضا می‌رجبی و محمدجواد رضوانی ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مسعود تکاور مشاور پروژه، علی زمانی مدیر تولید و اجرا، آیدا ربانی دستیار کارگردان، روژین اکبری، الهه علیجانی، ملیکا حسین، مبینا سعیدی و هیوا میرک طراحی صحنه، لباس و چهره‌پردازی و گروه ۳djat ساخت اکسسوارها اشاره کرد.

همچنین امیر پارسائیان‌مهر مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات و تیم تبلیغات شامل، میثم سربندی، علیرضا علیاری و سپهر علی محمدی است و علیرضا شریف‌زاده عکاس پروژه است.

«رویای آمریکایی» حاصل ۲ سال تحقیق و تمرین گروهی از دانشجویان و هنرمندان جوان است و با نگاهی هجوآمیز و کمدی سیاه، زندگی خانواده وینگفیلد در دهه ۳۰ آمریکا را روایت می‌کند. داستان نمایش به رویاهای از دست رفته و زندگی تباه شده اعضای خانواده می‌پردازد؛ رویاهایی که مادر خانواده برای فرزندان محدود کرده و اکنون فرزندان آنها را بروز می‌دهند.

پیش‌فروش اینترنتی این نمایش آغاز شده و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.