اجرای ۴ نمایش در عمارت نوفل لوشاتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، اجرای نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادی‌پور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادی‌پور و تهیه‌کنندگی داود نامور در عمارت نوفل لوشاتو، تا پایان اسفند تمدید شد.

«سلول» تا پایان سال ۱۴۰۴ هرشب ساعت ۲۱ به مدت ۸۸ دقیقه اجرا می‌شود.

وحید ‌نفر، حسین ‌میرزاییان، حمید ‌عرب، بردیا ‌دیانت، ارشیا ‌شریعتی، شادی ‌احدی ‌فر، محسن ‌بیده، محمدرضا ‌بهشتیان، شاهین ‌زوار، محسن ‌زرآبادی ‌پور، فرشید ‌بختیاری، اقلیما ‌جهانگیری در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «سلول» داستان ۲ سرباز زندان را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.

همچنین «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی به تهیه کنندگی علی شاهانی از ابتدای بهمن‌ روی صحنه رفته و تا آخر اسفند هر روز ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷۰ دقیقه اجرا می‌شود.

رضا ‌جهانی، علیرضا ‌داوری، بهزاد داوری، بهزاد ‌عبدی، حسین ‌میرزاییان، بهناز ‌نادری بازیگرانی هستند که در «باخ» ایفای نقش می‌کنند.

این نمایش داستان تماشاخانه‌ای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را ملاقات می‌کنند؛ جایی که واقعیت و رویا به یکدیگر پیوند می‌خورند و در این میان رازهایی بر ملا می‌شود.

همچنین این شب‌ها نمایش «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا به ترجمه هدا باقری‌راد، با طراحی و کارگردانی ارس راد، ساعت ۱۸ به مدت ۶۵ دقیقه روی صحنه می‌رود و اجرای آن تا ۱۰ اسفند ادامه دارد.

سحر ‌رستمیان، شادان ‌کوچکی، فروغ ‌فرزین ‌فر، حورا ‌خسرومنش، رومینا ‌حسینی، طناز ‌مقدم، هلیا ‌شهسواری، آتنا ‌شیرازی، سارا ‌واحد ‌نوعی، درسا ‌ابراهیمی، فرناز ‌فرامرزی، حجت ‌خراسانی، سعید ‌رجبی ‌اصل بازیگرانی هستند که در نمایش «خانه برناردا آلبا» ایفای نقش می‌کنند.

همچنین اجرای «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوب‌زاده در پلتفرم عمارت نوفل‌لوشاتو ادامه دارد و این نمایش هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا می‌شود.

در این دوره از نمایش رحمان ‌خوب‌زاده، مبینا کشاورز ایفای نقش می‌کنند.

داستان این نمایش درباره نبردی است میان دو عقل که در جستجوی حقیقت، یکدیگر را می‌سنجند؛ نه برای پیروزی، بلکه برای روشن شدن.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش‌های روی صحنه در عمارت نوفل‌لوشاتو می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.