جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲:۴۷ بامداد امروز یک مورد آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در بزرگراه خرازی به سمت غرب، خیابان هاشمزاده، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک ساختمان ۶ طبقه ۳۲ واحدی بود که در طبقه منفی یک آن با کاربری پارکینگ، هشت دستگاه خودروی سواری شامل پژو ۲۰۶، SD۲۰۶، ۲۰۷، پراید، امویام و هایما پارک شده بود. هنگام رسیدن آتشنشانان، پنج دستگاه خودرو با شدتهای مختلف دچار آتشسوزی شده بودند که دو تا سه خودرو کاملاً شعلهور و سایر خودروها نیز دچار حریق جزئی و خسارت شده بودند.
ملکی با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: حجم دود و حرارت بسیار زیاد بود و نفوذ به محل آتشسوزی دشواریهای زیادی داشت، اما آتشنشانان با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. دود غلیظ به طبقات بالایی نفوذ کرده بود و برخی از ساکنان به پشتبام پناه برده بودند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی ادامه داد: در این حادثه حدود ۵۰ نفر از ساکنان که در زمان وقوع آتشسوزی در ساختمان حضور داشتند، با کمک آتشنشانان و یا بهصورت شخصی از ساختمان خارج شدند و خوشبختانه هیچگونه مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات پس از ایمنسازی کامل، تخلیه دود و اطمینان از عدم گسترش حریق، ساعت ۴:۵۴ بامداد به پایان رسید.
ملکی در پایان با تأکید بر اهمیت تجهیزات ایمنی گفت: وجود سیستمهای اعلام و اطفای حریق در ساختمانهای مسکونی بسیار ضروری است؛ چرا که این سامانهها حتی در نبود افراد میتوانند بهموقع هشدار داده و در صورت تجهیز به سیستم اطفا، از گسترش آتشسوزی جلوگیری کنند.
