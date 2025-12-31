جزئیات حریق گسترده انبار بزرگ لباس در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۷ دقیقه بامداد امروز وقوع یک آتشسوزی گسترده در انبار لباس واقع در جاده ورامین، روستای عشقآباد به سامانه آتشنشانی اعلام شد. بلافاصله نیروهای چهار ایستگاه آتشنشانی تهران بههمراه دو دستگاه تانکر آب ۳۰ هزار لیتری، خودروی حامل تجهیزات تنفسی و همچنین لودر و مینیلودر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل آتشسوزی یک انبار بزرگ و بارانداز با وسعتی بیش از چهار هزار متر مربع بوده است. در این مجموعه، سه سوله و سه محوطه انبار با سقفهای شیروانی در کنار یکدیگر قرار داشت. دو سوله از این مجموعه، هرکدام حدود دو هزار متر مربع وسعت داشتند و در آنها حجم زیادی از لباسها نگهداری میشد؛ لباسهایی که عمدتاً دستدوم بودند و شامل محصولات خارجی و ایرانی میشدند.
به گفته ملکی، شدت حریق در دقایق اولیه بهگونهای بود که بخشی از سقفهای شیروانی سولهها تخریب شد. یکی دیگر از انبارها که وسعت کوچکتری در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع داشت، تا زیر سقف و به ارتفاع تقریبی چهار متر مملو از اجناس بود؛ موضوعی که مسیر ورود نیروهای امدادی را بسیار دشوار کرده بود.
ملکی اظهار داشت: آتشنشانان عملیات اطفای حریق را از چندین جهت آغاز کردند و با وجود شرایط سخت، موفق شدند آتش را مهار کنند. نیروهای آتشنشانی پس از نزدیک به ۱۱.۵ تا ۱۲ ساعت عملیات مستمر همچنان در محل حضور دارند. اگرچه آتش چند ساعت پیش بهطور کامل خاموش شده، اما به دلیل حجم بالای اجناس، فشردگی کالاها و تخریب بخشی از سقف انبارها، عملیات وارد مرحله لکهگیری شده است.
وی افزود: در حال حاضر، با استفاده از لودر و تجهیزات سنگین، اجناس جابهجا میشوند تا مسیرهای جدید برای ورود و تخلیه کالاها ایجاد شود.
ملکی خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه مصدومیت یا تلفات جانی نداشته است و نیروهای امدادی تا پایان کامل عملیات ایمنسازی در محل باقی خواهند ماند.
