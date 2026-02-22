انفجار خودرو درپارکینگ یک ساختمان مسکونی در پیشوا؛۲آتش نشان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انفجار و حریق یک دستگاه خودروی پراید در پارکینگ منفی یک، یک ساختمان مسکونی در پیشوا، نیروهای آتشنشانی موفق شدند، چند شهروند محبوسشده را از میان دود و آتش نجات دهند.
مجید اصغری، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این حادثه ظهر یکشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نخستین تیم عملیاتی در مدت ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه به محل رسید.
به گفته او، تیم پشتیبانی نیز یک دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد به عملیات پیوست.
به گفته مقامهای آتشنشانی، خودرو در فضای بسته پارکینگ دچار آتشسوزی شده بود و تجمع دود غلیظ، شرایط خطرناکی برای ساکنان ایجاد کرد.
در جریان این حادثه، چهار نفر در بخشهای مختلف ساختمان گرفتار شدند؛ از جمله یک زن باردار در طبقه اول، یک زن به همراه نوزاد چهارماههاش در طبقه دوم و زنی دیگر در پشتبام ساختمان که همگی با اقدام سریع آتشنشانان نجات یافتند.
اصغری افزود: در جریان عملیات اطفای حریق، خودروی در حال سوختن دچار انفجار شد و دو آتشنشان بر اثر آن دچار سوختگی شدید شدند.
این دو مصدوم برای درمان به مرکز درمانی منتقل شدهاند.
علت دقیق وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و بررسیها از سوی کارشناسان ادامه دارد.
