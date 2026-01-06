جزئیات جدید از روند اطفای حریق در کارخانه لبنیاتی آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از کارخانههای بزرگ لبنیاتی شهر آمل در روز سهشنبه و به درخواست مقامات استانی، یک تیم عملیاتی کامل از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به محل حادثه اعزام شد.
بر اساس این گزارش، به دستور مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، یک گروه عملیاتی متشکل از ۲۵ آتشنشان به همراه ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی در ساعات اولیه بامداد به منظور مهار و کنترل آتشسوزی به محل اعزام و در عملیات حضور یافتند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: زمانی که نیروهای اعزامی تهران به محل رسیدند، بخش قابل توجهی از شعلهها با تلاش آتشنشانان شهرهای مختلف استان مهار شده بود.
وی افزود: بر اساس گزارش فرمانده نخست عملیات آتشنشانی تهران، وسعت حریق حدود ۸ هزار مترمربع بوده که عمدتاً فضاهای مسقف را دربر میگرفته است. وجود مواد قابل اشتعال از جمله کارتنها و اقلام بستهبندی در محل موجب گسترش و تسریع آتشسوزی شده بود.
ملکی اظهار کرد: با تاکتیکهای مناسب عملیاتی، از سرایت آتش به بخشهای حساس از جمله واحدهای آزمایشگاهی و مخازن آمونیاک که در سردخانهها استفاده میشوند، جلوگیری شد.
به گفته وی، تا ساعت ۱۰:۳۰ شب حدود ۹۰ درصد شعلهها مهار شده بود و آتشنشانان در حال انجام عملیات تکمیلی و لکهگیری بودند. در مجموع، حدود ۲۰۰ آتشنشان و دهها دستگاه خودروی آتشنشانی از شهرهای مختلف استان و همچنین تهران در این عملیات مشارکت داشتند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با تأکید بر نبود تلفات جانی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات انسانی نداشت، هرچند شدت حرارت ناشی از حریق موجب تخریب بخشی از سقف سولهها شده بود.
وی ادامه داد: این کارخانه دارای سیستم داخلی آتشنشانی و نیروهای ایمنی مستقر بوده و اقدامات اولیه اطفا توسط آتشنشانان خود مجموعه و پیش از رسیدن نیروهای شهری انجام شده بود که نقش مؤثری در کنترل اولیه حریق داشت.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: آتشسوزی حوالی ساعت ۲۳ تا ۲۴ شب تحت کنترل قرار گرفت و پس از چند ساعت عملیات لکهگیری، در حدود ساعت ۵ بامداد و با هماهنگی مسئولان حاضر در محل از جمله مدیران استانی و ستاد مدیریت بحران، نیروهای آتشنشانی تهران محل حادثه را به آتشنشانی منطقه تحویل داده و به تهران بازگشتند. مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز در طول عملیات در محل حادثه حضور داشت.
