«گزیک» در مسیر توسعه فرهنگی با ساخت کتابخانه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علی ظهوری پیش از ظهر یکشنبه در جمع رسانه ها از آغاز پروژه ساخت کتابخانه جدید شهر گزیک در شهرستان درمیان خبر داد و گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای سطح خدمات کتابخانه‌ای به شهروندان در حال اجراست.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به مشخصات این طرح افزود: زمین پیش‌بینی‌شده برای احداث این کتابخانه ۴۰۰ متر مربع است و پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده که تاکنون دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان آن به تصویب رسیده و مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان نیز تخصیص یافته است.

ظهوری بیان کرد: در صورت تأمین به‌موقع و کامل اعتبارات، کتابخانه جدید شهر گزیک در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید و اجرای عملیات ساخت این پروژه بر عهده بسیج سازندگی است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت فعلی کتابخانه شهر گزیک اظهار کرد: در حال حاضر یک کتابخانه عمومی فعال در این شهر وجود دارد که حدود ۲۰۰ نفر عضو دارد و جمعیتی نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش خدمات کتابخانه‌ای قرار داده است.

وی افزود: این کتابخانه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب را در خود جای داده، اما به دلیل استقرار در یک ساختمان استیجاری، با محدودیت‌هایی در فضا و خدمات مواجه است.

ظهوری یادآور شد: احداث کتابخانه جدید می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضای مطالعه، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای فرهنگی مردم این منطقه ایفا کند.