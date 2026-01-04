سایت فراگیر نت هیچ مجوزی از دانشگاه پیام نور ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محسن حیدری مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: متأسفانه برخی از مؤسسات با استفاده از آرم و اطلاعات پرتال دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ثبت نام داوطلبان برای کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نموده‌اند، در حالی که به هیچ عنوان دارای اعتبار نبوده و وابسته به این دانشگاه نیستند.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور یادآور شد: موسساتی که با استفاده از نام و آرم دانشگاه پیام نور و با عنوان دوره‌های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر فعالیت می‌کنند، از سوی این دانشگاه فاقد اعتبار بوده و نقشی در پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان ندارند.

وی ضمن هشدار به کلیه داوطلبان دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور افزود: ثبت نام دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فقط از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام شده و اطلاعیه‌های مربوط به آن فقط از طریق سازمان سنجش و پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir اطلاع رسانی می‌شود.

حیدری در پایان تصریح کرد: موسساتی نظیر سایت فراگیر نت ( https://faragir.net )که با عنوان «سامانه ثبت نام آموزش و آمادگی دوره فراگیر مقطع کارشناسی ارشد» تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی در راستای ثبت نام داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع فوق شروع کرده و با منتسب کردن خود به دانشگاه، سو استفاده از تشابه اسمی، ارائه شماره دانش پذیری به داوطلبان و وعده‌های غیر واقعی مبنی بر قبولی در دانشگاه، اقدام به ثبت نام و دریافت مبالغ میلیونی از داوطلبان می‌نمایند، از سوی این دانشگاه فاقد اعتبار بوده و نقشی در پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان ندارند.