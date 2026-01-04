سرپرست جدید صندوق ملی مسکن منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حکمی «خسرو مختاری» را با عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن منصوب کرد.
متن صادق خطاب به مختاری بدین شرح است؛
با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی بهموجب این حکم بهعنوان «سرپرست صندوق ملی مسکن» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به الطاف الهی و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) در اجرای سیاستها و اهداف ترسیمی دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و حل مشکلات مردم در چارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه صندوق با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران مالی و مدیریتی و نیز استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای همکاران وزارتخانه در جهت ارتقای عملکرد آن صندوق و ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.
