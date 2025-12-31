به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، فناورانه و آموزشی، میان شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت و محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین بر ایجاد فرصتهای نوین برای شکوفایی استعدادها و ارتقای مهارتهای حرفهای دانشجویان، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی و اجرایی موجود و برنامهریزی مشترک برای رفع چالشهای حوزه بازآفرینی شهری تاکید کردند.
گلپایگانی در این جلسه با اشاره به این که ضرورت بین کار عملیاتی و کار دانشگاهی همواره مورد توجه مسئولان قرار دارد، عنوان کرد: در شرکت بازآفرینی شهری ایران از پایان نامههای دانشجویان حمایت میکنیم و اکنون تفاهمنامه ای در حوزه پژوهشی با دانشگاه تهران منعقد کرده و کارهای اجرایی آن شروع شده است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با بیان این که بافتهای فرسوده، بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی که خارج از محدودههای رسمی شکل گرفته اند و بافتهای تاریخی زمینه فعالیت شرکت هستند، تصریح کرد: رویکرد شرکت توجه به همه وجوه بازآفرینی از جمله توانمندسازی و اقتصادی و آموزشی است.
هدف این است که مهارت آموزی را اولویت بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی قرار دهیم.
گلپایگانی در خصوص این تفاهمنامه توضیح داد: تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشها، استفاده از توان علمی و فناوری دانشگاه در پروژههای بازآفرینی شهری، همگامسازی ظرفیتهای دانشگاه با سیاستها و مشوقهای قانونی شرکت و برگزاری دورهها و رویدادهای آموزشی و تخصصی از جمله محورهای اصلی این همکاری است.
او افزود: همچنین تدوین اسناد علمی مشترک، حمایت از پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی و دانشبنیان، همکاری در تولید و انتشار کتب و نشریات تخصصی، حمایت از کسبوکارهای نوپا و شرکتهای دانشبنیاد و فراهمسازی زمینه حضور میدانی دانشجویان در محلههای هدف بازآفرینی شهری از دیگر زمینههای پیشبینیشده در این تفاهمنامه به شمار میرود.
به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بهمنظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهمنامه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد که جلسات آن بهصورت منظم و ماهانه برگزار میشود. این کارگروه مسئول تعیین اولویتهای همکاری، بررسی و تصویب طرحها، نظارت بر اجرای پروژهها و ارائه گزارشهای دورهای خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این همکاری مشترک گامی مؤثر در جهت پیوند دانشگاه و صنعت، تقویت رویکردهای دانشبنیان در بازآفرینی شهری و تحقق توسعه پایدار در محلههای هدف به شمار میرود؛ همکاریای که اگر درست پیش برود، هم شهر نفس تازه میکند و هم دانشگاه از حالت صرفاً تئوریک خارج میشود.
همچنین در این جلسه محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ عنوان کرد: در مجموعه جهاد دانشگاهی از جمله دانشگاه علم و هنر تجربه کار بازآفرینی وجود داشته و دانشگاه این مزیت را دارد که در گیر مقررات دست و پاگیر نیست و بلافاصله بعد از انعقاد تفاهمنامه کار به مرحله اجرا در میآید.
