به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت لاستیک کشور با مشارکت انجمن صنفی صنعت تایر و شرکت‌های تایر سازی، وزارت صنعت معدن‌و تجارت، سازمان ملی استاندارد و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا جمعه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه و همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال ادامه خواهد داشت.

در سه روز مدت برگزاری این نمایشگاه و همایش، جدیدترین دستاوردهای صنعت لاستیک در حوزه فن‌آوری‌های تولید، ماشین آلات، بهره‌وری، سرمایه انسانی و اقتصاد عرضه خواهد شد.

