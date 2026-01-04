  1. بازار
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

نمایشگاه بین‌المللی لاستیک و صنایع وابسته برگزار می‌شود

نهمین نمایشگاه بین‌المللی لاستیک و صنایع وابسته و هفدهمین همایش ملی صنایع لاستیک سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در ایران‌مال آغاز می‌شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت لاستیک کشور با مشارکت انجمن صنفی صنعت تایر و شرکت‌های تایر سازی، وزارت صنعت معدن‌و تجارت، سازمان ملی استاندارد و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا جمعه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه و همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال ادامه خواهد داشت.

در سه روز مدت برگزاری این نمایشگاه و همایش، جدیدترین دستاوردهای صنعت لاستیک در حوزه فن‌آوری‌های تولید، ماشین آلات، بهره‌وری، سرمایه انسانی و اقتصاد عرضه خواهد شد.

