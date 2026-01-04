به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در جمع معتکفین خواهر مسجد برکات بندر ریگ، با تبریک ماه رجب، میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: ماه رجب از بهترین فرصتهای معنوی برای تقرب به درگاه الهی و بهرهمندی از رحمت واسعه خداوند است.
وی با استناد به آیه شریفه «وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِیَعبُدون» افزود: هدف اصلی خلقت انسان، عبادت و بندگی خداوند است و آنچه امروز بشر در میان هیاهوی زندگی مادی از آن فاصله گرفته، معنویت و یاد خداست؛ چراکه تنها یاد خدا آرامبخش حقیقی دلهاست.
امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه ویژه ماه رجب در معارف اسلامی گفت: این ماه، ماه استغفار، رحمت و نزول برکات الهی است و در روایات از آن بهعنوان ماه خدا یاد شده است؛ ماهی که زمینه اصلاح نفس و بازگشت به مسیر بندگی را فراهم میکند.
حجتالاسلام رکنی حسینی استغفار را عامل رفع بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: طبق تصریح قرآن کریم، استغفار سبب نزول باران رحمت، افزایش روزی، رفع تنگناهای اقتصادی و گشایش در زندگی انسان میشود.
امام جمعه گناوه اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به معنویت و تقویت ارتباط با خداوند دانست.
وی با بیان اینکه اعتکاف نوعی «احرام روح» است، اظهار کرد: معتکف با فاصله گرفتن موقت از تعلقات دنیوی و تمرکز بر عبادت، دعا و ذکر الهی، زمینه تعالی روح و اصلاح مسیر زندگی خود را فراهم میسازد.
امام جمعه گناوه با اشاره به نقش بیبدیل امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در حفظ اسلام، خاطرنشان کرد: اگر مجاهدتها و رشادتهای حضرت علی علیهالسلام، بهویژه در جنگ خندق، نبود، اساس اسلام و عبادت باقی نمیماند و امروز همه مظاهر دینداری، از نماز و قرآن تا اعتکاف، مرهون فداکاریهای آن حضرت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود دعا را سلاح مؤمنان دانست و گفت: دعا نقش مهمی در تغییر سرنوشت انسان دارد و طبق روایات، حتی میتواند مقدرات الهی را دگرگون سازد؛ از اینرو نباید از این ظرفیت عظیم معنوی غافل شد.
در این مراسم معنوی که با حضور حجتالاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه و حجتالاسلام حسینی امام جمعه موقت بندر ریگ برگزار شد، امام جمعه گناوه از برگزارکنندگان مراسم اعتکاف و همراهی مسئولان فرهنگی تقدیر کرد.
