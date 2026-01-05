«اعتکاف» رزمایشی برای رشد معنوی؛ عبادت ۱۴ هزار سمنانی در ایام البیض

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آئین معنوی اعتکاف رجب در ۱۹ شهر و ۱۷۰ مسجد استان سمنان روز دوم خود را هم پشت سر گذاشت، آئینی معنوی که مردم متدین و خداجوی استان سمنان از آن استقبال ویژه‌ای کرده‌اند مردمی عاشق که قدردان این دست فرصت‌ها برای عشق‌ورزی به خداوند متعال هستند.

اعتکاف رزمایش عشق‌ورزی به خداوند و تفکر و تدبر در عظمت الهی پروردگار است آئینی معنوی که روح انسان را صیقل می‌دهد و او را از زنگارهای جسمانی و دنیوی دور می‌سازد آدمی را با خود در سفری معنوی همراه می‌کند و در نهایت نورانی‌تر از همیشه به خانه می‌فرستد این حسی است که بسیاری از حاضران در مراسم اعتکاف امسال از آن سخن می‌گویند.

بسیاری از این حاضران از احساس سبکی، سرمستی از عشق به خداوند، صیقل خوردن روح و جان و زدودن غبارهای رنج از تن و فکر مرد و زن مسلمان را یادآور می‌شوند، موضوعی که انسان را به خداوند منان نزدیک تر می‌سازد آن هم انسانی که این روزها برای دوری از خدا، بهانه‌های بسیار و دل مشغولی‌های دنیوی زیادی دارد.

استقبال از اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرده ۱۴ هزار نفر در هشت شهرستان استان سمنان و ۱۹ شهر در مراسم معنوی اعتکاف حضور پیدا کرده‌اند.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه جوانان داعیه دار و پیشگام این حضور ارزشمند و معنوی هستند، ابراز کرد: شش هزار نفر از ۱۴ هزار شرکت کننده در مراسم معنوی اعتکاف رجب در سال جاری دانش آموزان هستند که نشان از پیشگامی این قشر نسبت به اقشار دیگر دارد.

وی افزود: ۴۰ درصد از کل حاضران در اعتکاف دانش آموز هستند و اگر بخواهیم همه جوانان را به حساب بیاوریم باید بگوییم که نسبت جوانان به دیگران در اعتکاف ۱۴۰۴ استان سمنان ۷۰ به ۳۰ است.

حضور پرشور جوانان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه آئین اعتکاف در ۱۷۰ مسجد استان برگزار شده است، تاکید کرد: ۵۲ مسجد به دانش آموزان اختصاص دارد و مابقی مساجد هم برای برادران و خواهران معتکف است که بتوانند به راحتی مراسم اعتکاف را برگزار نمایند. همچنین تعداد خانم‌های معتکف از آقایان در استان سمنان بیشتر است.

اعتکاف رشد معنوی است

این روزها البته مسئولان و چهره‌های مختلفی هم به میان معتکفان می‌روند تا با آنان دیدار و گفتگو کنند از جمله این چهره‌ها نماینده ولی فقیه در استان سمنان است که به میان معتکفان رفت تا هم با آنها گفتگو و هم از حضور ارزشمند شأن در این رویداد معنوی قدردانی کند. به عقیده حجت الاسلام مرتضی مطیعی این دیدارها سبب انگیزه بخشی و اهمیت دادن به معتکفان به خصوص نوجوانان می‌شود.

حجت الاسلام مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتکاف را فرصت نزدیکی به خداوند منان توصیف کرد و گفت: اعتکاف یک نوع تزکیه نفس است و می‌تواند روح انسان را جلا ببخشد و امروز شاهد هستیم که خوشبختانه غالب معتکفان استان سمنان از نسل جوان هستند و این جای خرسندی دارد.

مطیعی با بیان اینکه حال و هوای بسیار خوبی بر اعتکاف استان سمنان حاکم است و باید از دست‌اندرکاران قدردانی کرد، ابراز داشت: برنامه‌های معنوی و فرهنگی که برای معتکفان برگزار می‌شود سطح خوبی دارد و برگزاری این دست برنامه‌ها برای جذب هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان به آئین معنوی اعتکاف قطعاً مؤثر است و ضرورت دارد.

برکات حضور در اعتکاف

همچنین فرماندار گرمسار نیز در بین معتکفان این شهرستان حاضر شد و ضمن تاکید بر اینکه آثار و برکات این حضور در زندگی و جامعه نمایان می‌شود، ابراز داشت: معتکفان در سلامت معنوی جامعه می‌توانند اثر گذار شوند.

علی همتی تصریح کرد: درست هنگامی که برخی افراد درگیر مسائل و تعلقات دنیوی هستند، معتکفان در مسیر بندگی و مناجات با خداوند قرار دارند. پیش از پاسخ‌گویی انسان در پیشگاه عدل خداوند اعتکاف مسیری را فراهم می‌کند تا به درون خود سفر و آینده بهتری برای خود و جامعه بسازیم و این همان مسئولیت سنگینی که بر عهده شما گذاشته شد تا معنویت در جامعه ترویج داده شود.

حال و هوای معتکفان

اما حال و هوای معتکفان در روز دوم چطور بود؟ مهران محمدی جوان معتکف در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دومین سالی است که در اعتکاف شرکت می‌کند، می‌گوید: حس و حال بسیار خوبی است حضور در اعتکاف، یک حس شبیه وقتی انسان به سفر می‌رود اما سفری که زیارتی باشد و در نتیجه به دنبال آرامش است و این همان حسی است که می‌توان در اعتکاف آن را تجربه کرد.

امیرعلی فلاحی، دوست مهران که با هم در این مراسم شرکت کرده‌اند نیز همین تجربه را دارد و در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: شرکت در اعتکاف تجربه جذابی است البته من امسال اولین بار است که شرکت می‌کنم ولی تقریباً می‌توانستم حدس بزنم که چه حس و حالی دارد و بسیار شبیه راهیان نور است و آن خلوتی که در مناطق عملیاتی داشتیم اینجا هم داریم.

فلاحی با بیان اینکه اعتکاف هم مثل راهیان نور یک نوع خلوت فردی در یک گروه جمعی است که توضیح دادنش قدری سخت می‌شود، ابراز می‌کند: در واقع یک گروه معنوی است اما تک تک افراد برای خودشان خلوتی دارند تا با خدا بیشتر راز و نیاز کنند و این بسیار لذت بخش است و آدمی را سبک تر می‌کند.

از این دو دوست می‌پرسم مگر جوان‌ها هم نیاز به سبک شدن دارند؟ مگر سبک شدن مال مرد ۴۰ ساله‌ای نیست که سال‌ها زیر بار فشار زندگی بوده و پاسخ می‌دهند: این طور نیست سبک شدنی که از آن صحبت می‌کنیم روحی است نزدیکی به خدا است و یک حس خوب معنوی است که وقتی به آن می‌رسی واقعاً نمی‌خواهی آن را از دست بدهی.

حس خوب سبکی

در بین خانم‌ها هم نظرات جالبی مطرح می‌شود محدثه امیری جوان معتکف در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است: حضور در اعتکاف یک تجربه منحصر به فرد از عبادت و نزدیکی به خداوند متعال به خصوص تفکر و تدبر در عظمت پروردگار و آیات قرآن کریم است زیرا هیچ دل مشغولی دیگری جز عبادت در این سه روز وجود ندارد و این ارزشمند است.

امیری با بیان اینکه تجربه اعتکاف را نمی‌توان با چیزی قیاس کرد و خیلی خوشحال هستم که برای دومین سال در این مراسم معنوی شرکت می‌کنم، ابراز می‌کند: کسانی که می‌گویند جوانان از اسلام و انقلاب بریده‌اند کافی است همین اعتکاف را مشاهده کنند که چطور جوانان همه جا را قبضه کرده‌اند شما کافی است چرخی در بین مساجد اعتکاف بزنید بدون شک به شما می‌گویم که ۹۰ درصد جوان هستند.

وی با بیان اینکه اتفاقاً اعتکاف مال جوانان است چرا که در جوانی آدم باید راه خودش را در شناخت پروردگارش بشناسد و انتخاب کند، افزود: مثل مکه رفتن است که در جوانی لطف دیگری دارد و در پیری دیگر آن صفا را ندارد و لذا آنانی که این صحبت‌ها را می‌کنند بی انصاف هستند یا دشمنی می‌ورزند زیرا حقایق کشورمان چیز دیگری را بیان می‌کند.